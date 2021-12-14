https://tr.sputniknews.com/20211214/dunyanin-en-buyuk-esrarli-keki-gorucuye-cikti--1051754829.html

Dünyanın en büyük esrarlı keki görücüye çıktı

Dünyanın en büyük esrarlı keki görücüye çıktı

ABD’de tıbbi esrar üretimi yapan bir şirket 'hamur işine' de el attı ve dünyanın en büyük esrarlı kekini pişirdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T15:29+0300

2021-12-14T15:29+0300

2021-12-14T15:29+0300

yaşam

esrar

uyuşturucu

kenevir

kek

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ABD'de Massachusetts merkezli MariMed isimli tıbbi esrar üretimi yapan şirket, 20 bin mg Tetrahidrokannabinol (esrarın ham maddesi) içeren yeni keklerini tanıttı. Dünyanın en büyük 'space kek'in genişliği 91.44 cm, uzunluğu ağırlığı toplam 385 kilogram. Kekin içindeki esrar miktarı, yaklaşık 66 sigarada bulunan miktarla eşdeğer. Firma, Bubby's Baked ismini verdikleri kekin tanıtımında misafirlere, 5 mg THC içeren bir dilim kek verdi. Tanıtım gününde söz alan MariMed şirketinin yöneticisi Ryan Crandall, birçok kişinin ilk yenebilir esrar deneyimini ev yapımı keklerle yaşadığını anlattı.

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esrar, uyuşturucu, kenevir, kek