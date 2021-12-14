YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Dünyanın en büyük esrarlı keki görücüye çıktı
© MariMedesrarlı kek
© MariMed
ABD’de tıbbi esrar üretimi yapan bir şirket 'hamur işine' de el attı ve dünyanın en büyük esrarlı kekini pişirdi.
ABD'de Massachusetts merkezli MariMed isimli tıbbi esrar üretimi yapan şirket, 20 bin mg Tetrahidrokannabinol (esrarın ham maddesi) içeren yeni keklerini tanıttı.
Dünyanın en büyük 'space kek'in genişliği 91.44 cm, uzunluğu ağırlığı toplam 385 kilogram. Kekin içindeki esrar miktarı, yaklaşık 66 sigarada bulunan miktarla eşdeğer.
Firma, Bubby's Baked ismini verdikleri kekin tanıtımında misafirlere, 5 mg THC içeren bir dilim kek verdi. Tanıtım gününde söz alan MariMed şirketinin yöneticisi Ryan Crandall, birçok kişinin ilk yenebilir esrar deneyimini ev yapımı keklerle yaşadığını anlattı.
Dünyanın en büyük 'space kek'in genişliği 91.44 cm, uzunluğu ağırlığı toplam 385 kilogram. Kekin içindeki esrar miktarı, yaklaşık 66 sigarada bulunan miktarla eşdeğer.
Firma, Bubby's Baked ismini verdikleri kekin tanıtımında misafirlere, 5 mg THC içeren bir dilim kek verdi. Tanıtım gününde söz alan MariMed şirketinin yöneticisi Ryan Crandall, birçok kişinin ilk yenebilir esrar deneyimini ev yapımı keklerle yaşadığını anlattı.
Press release: ‘MariMed is creating The World's Largest Cannabis Infused Brownie … MariMed’s infused brownie will be … 850 pounds … and will contain 20,000 mg of THC.’ pic.twitter.com/mnFURl7drO— Dennis Romero (@dennisjromero) December 7, 2021