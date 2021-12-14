Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211214/dunyanin-en-buyuk-esrarli-keki-gorucuye-cikti--1051754829.html
Dünyanın en büyük esrarlı keki görücüye çıktı
Dünyanın en büyük esrarlı keki görücüye çıktı
ABD’de tıbbi esrar üretimi yapan bir şirket 'hamur işine' de el attı ve dünyanın en büyük esrarlı kekini pişirdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T15:29+0300
2021-12-14T15:29+0300
yaşam
esrar
uyuşturucu
kenevir
kek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051754717_0:162:1200:837_1920x0_80_0_0_a897b692ba67dc11a77251f4eff9b949.jpg
ABD'de Massachusetts merkezli MariMed isimli tıbbi esrar üretimi yapan şirket, 20 bin mg Tetrahidrokannabinol (esrarın ham maddesi) içeren yeni keklerini tanıttı. Dünyanın en büyük 'space kek'in genişliği 91.44 cm, uzunluğu ağırlığı toplam 385 kilogram. Kekin içindeki esrar miktarı, yaklaşık 66 sigarada bulunan miktarla eşdeğer. Firma, Bubby's Baked ismini verdikleri kekin tanıtımında misafirlere, 5 mg THC içeren bir dilim kek verdi. Tanıtım gününde söz alan MariMed şirketinin yöneticisi Ryan Crandall, birçok kişinin ilk yenebilir esrar deneyimini ev yapımı keklerle yaşadığını anlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051754717_0:49:1200:949_1920x0_80_0_0_4fc6f595c6da97791014b23d4d4b5d46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
esrar, uyuşturucu, kenevir, kek

Dünyanın en büyük esrarlı keki görücüye çıktı

15:29 14.12.2021
© MariMedesrarlı kek
esrarlı kek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© MariMed
Abone ol
ABD’de tıbbi esrar üretimi yapan bir şirket 'hamur işine' de el attı ve dünyanın en büyük esrarlı kekini pişirdi.
ABD'de Massachusetts merkezli MariMed isimli tıbbi esrar üretimi yapan şirket, 20 bin mg Tetrahidrokannabinol (esrarın ham maddesi) içeren yeni keklerini tanıttı.

Dünyanın en büyük 'space kek'in genişliği 91.44 cm, uzunluğu ağırlığı toplam 385 kilogram. Kekin içindeki esrar miktarı, yaklaşık 66 sigarada bulunan miktarla eşdeğer.

Firma, Bubby's Baked ismini verdikleri kekin tanıtımında misafirlere, 5 mg THC içeren bir dilim kek verdi. Tanıtım gününde söz alan MariMed şirketinin yöneticisi Ryan Crandall, birçok kişinin ilk yenebilir esrar deneyimini ev yapımı keklerle yaşadığını anlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:57Atış talimi yaparken balkonda çiçek sulayan doktoru vurdu
15:55CHP’li Erbay'dan Meclis'te portakallı tepki: 'Bu portakallar sayesinde okudum, üretici zor durumda'
15:35Riot Games: Oyunlarımızı bir ayda 180 milyon kişi oynadı
15:33Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ekim döneminde yüzde 52 arttı
15:29Dünyanın en büyük esrarlı keki görücüye çıktı
15:29Haiti'de patlama: En az 50 kişi öldü
15:26TESK Başkanı Palandöken: Kurlardaki yükselişi de göz önünde bulundurarak tutumlu olmanın tam zamanı
15:25Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriye ilk müdahaleyi berber yaptı
15:19Güney Afrika'da araştırma: 2 doz Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
15:14YHT'nin host ve hosteslerine Türk Hava Yolları eğitim verecek
15:12Yerli olmayan aşıları yaptıran ve antikoru olan Rusya vatandaşlarına aşı sertifikası verilecek
15:10Sahte doçentin 10 yıla kadar hapsi istendi
15:00Azerbaycan: Türk şirketleri, Dağlık Karabağ için 3.8 milyar dolarlık projeler önerdi
14:53Ekonomist Ürkün: 100 baz puan faiz indirimi sonrası 2022 başında birkaç ay indirim olmayabilir
14:52Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'FETÖ’cü', vay güzel ülkemin hali
14:43Mevlana'yı rüyasında gördü, Arjantin'den Konya'ya yerleşti
14:31Avrupa Birliği, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı
14:24Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek
14:22Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi
14:21Melih Gökçek, zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti