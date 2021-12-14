https://tr.sputniknews.com/20211214/hurriyet-yazari-selvi-nureddin-nebatiyi-degerlendirmeden-once-bir-sure-kredi-verin-1051744238.html
Hürriyet yazarı Selvi: Nureddin Nebati’yi değerlendirmeden önce bir süre kredi verin
Hürriyet yazarı Selvi: Nureddin Nebati’yi değerlendirmeden önce bir süre kredi verin
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı ve "Kararlı ve başarılı olacağı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T09:58+0300
2021-12-14T09:58+0300
2021-12-14T09:58+0300
politika
nureddin nebati
ekonomik kriz
merkez bankası
abdulkadir selvi
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomik veriler
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Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin izlediği yola ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları ifade etti:'Yeni ekonomi politikalarının başarılı olacağından kuşkusu yok'"Bakan Nebati'ye bir süre kredi verin" diyen Selvi "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düşük faiz ve yüksek büyümeye dayalı üretim ekonomisinin doğru olduğuna inanıyor. Piyasadaki dalgalanmaları dikkatle takip ediyor ama yeni ekonomi politikalarının başarılı olacağından kuşkusu yok. Tabii bakan önce kendisi inanmalı ki toplumu inandırabilsin. Demirel, 1991 yılında DYP-SHP koalisyon hükümetini kurduğunda bakanlara, ”Önce siz kendinize inanın ki millet size inansın. Önce siz kendinize güvenin ki millet size güvensin” demişti. Ancak yeni ekonomi politikalarının başarılı olmasının bir şartının da piyasalara güven vermekten ve iktidarı ve muhalefeti ile her kesimi kucaklayan bir yaklaşımdan geçtiğinin farkında. O nedenle Nureddin Nebati hakkında karar vermeden önce, Nureddin Nebati’yi izleyin derim. Nureddin Nebati’yi değerlendirmeden önce bir süre kredi verin diye de eklerim."
https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-nebati-bizim-modelimiz-cin-modeli-guney-kore-modeli-filan-degil-bu-turkiye-modeli-1051709132.html
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nureddin nebati, ekonomik kriz, merkez bankası, abdulkadir selvi, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomik veriler
Hürriyet yazarı Selvi: Nureddin Nebati’yi değerlendirmeden önce bir süre kredi verin
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı ve "Kararlı ve başarılı olacağı konusunda inançlı gördüm. Konuşmamız sürecinde birkaç kez 'Başaracağız' derken samimiydi" dedi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin izlediği yola ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları ifade etti:
"Nureddin Nebati, bütçe görüşmeleri sırasında iktidarı ve muhalefeti kucaklayan bir konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı’nın bu tarzı, siyasette karşılık buldu. Önümüzdeki hafta bankacılarla bir araya gelecek. Ondan sonra ekonomiyle ilgili temayüz etmiş akademisyenlerle görüşecek. Ardından ekonomi yönetimi ve gazetecilerle bir araya gelmeyi planlıyor."
'Yeni ekonomi politikalarının başarılı olacağından kuşkusu yok'
"Bakan Nebati'ye bir süre kredi verin" diyen Selvi "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düşük faiz ve yüksek büyümeye dayalı üretim ekonomisinin doğru olduğuna inanıyor. Piyasadaki dalgalanmaları dikkatle takip ediyor ama yeni ekonomi politikalarının başarılı olacağından kuşkusu yok. Tabii bakan önce kendisi inanmalı ki toplumu inandırabilsin. Demirel, 1991 yılında DYP-SHP koalisyon hükümetini kurduğunda bakanlara, ”Önce siz kendinize inanın ki millet size inansın. Önce siz kendinize güvenin ki millet size güvensin” demişti. Ancak yeni ekonomi politikalarının başarılı olmasının bir şartının da piyasalara güven vermekten ve iktidarı ve muhalefeti ile her kesimi kucaklayan bir yaklaşımdan geçtiğinin farkında. O nedenle Nureddin Nebati hakkında karar vermeden önce, Nureddin Nebati’yi izleyin derim. Nureddin Nebati’yi değerlendirmeden önce bir süre kredi verin diye de eklerim."