https://tr.sputniknews.com/20211214/melih-gokcek-zirhli-araci-4-yil-sonra-teslim-etti-1051753834.html

Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti

Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti

2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek tartışma konusu olan zırhlı aracı iade etti. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T14:21+0300

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ankara büyükşehir belediyesi

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mansur yavaş

araç

zırhlı araç

abb

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine teslim ettireceğini açıkladı.Gökçek paylaşımında şunları kaydetti:Aaknara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gökçek'in belediyeye ait olan zırhlı aracı yıllar sonra teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Araç saat 15.00’te konferans salonu önüne getirilecektir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/gokcek-mansur-yavasin-israrli-yaygarasi-uzerine-hakkim-oldugu-halde-iade-etmeye-karar-verdim-1051731968.html

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek, mansur yavaş, araç, zırhlı araç, abb