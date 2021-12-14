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Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti
Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti
2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek tartışma konusu olan zırhlı aracı iade etti. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T14:21+0300
2021-12-14T14:21+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
melih gökçek
mansur yavaş
araç
zırhlı araç
abb
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine teslim ettireceğini açıkladı.Gökçek paylaşımında şunları kaydetti:Aaknara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gökçek'in belediyeye ait olan zırhlı aracı yıllar sonra teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Araç saat 15.00’te konferans salonu önüne getirilecektir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/gokcek-mansur-yavasin-israrli-yaygarasi-uzerine-hakkim-oldugu-halde-iade-etmeye-karar-verdim-1051731968.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, melih gökçek, mansur yavaş, araç, zırhlı araç, abb

Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti

14:21 14.12.2021
© Fotoğraf : DHAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf : DHA
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2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek tartışma konusu olan zırhlı aracı iade etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine teslim ettireceğini açıkladı.
Gökçek paylaşımında şunları kaydetti:
"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."
Aaknara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gökçek'in belediyeye ait olan zırhlı aracı yıllar sonra teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Araç saat 15.00’te konferans salonu önüne getirilecektir" denildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıkladıktan sonra. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
TÜRKİYE
Gökçek: Zırhlı aracı Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim
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