https://tr.sputniknews.com/20211214/meteorolojiden-istanbula-sari-kodlu-uyari-1051758804.html
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, İstanbul için 'sarı' koduyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:36+0300
2021-12-14T16:36+0300
2021-12-14T16:36+0300
türkiye
istanbul
hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049765558_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_eaaeb3806ec2832c6ab007d3aed9e4c5.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteoroloji daha sonra ise İstanbul için uyarısını 'sarı' kodlu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-donuyor-meteoroloji-sari-kodlu-uyari-verdi-1051400287.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049765558_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_b5237b9aadc54277e16397d73591ea45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, uyarı
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, İstanbul için 'sarı' koduyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji daha sonra ise İstanbul için uyarısını 'sarı' kodlu yaptı.