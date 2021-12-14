https://tr.sputniknews.com/20211214/meteorolojiden-istanbula-sari-kodlu-uyari-1051758804.html

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, İstanbul için 'sarı' koduyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T16:36+0300

2021-12-14T16:36+0300

2021-12-14T16:36+0300

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uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteoroloji daha sonra ise İstanbul için uyarısını 'sarı' kodlu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211203/lodos-geri-donuyor-meteoroloji-sari-kodlu-uyari-verdi-1051400287.html

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