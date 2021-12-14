https://tr.sputniknews.com/20211214/sahne-sovu-yapan-gelin-ve-damat-4-metre-yukseklikten-yere-dustu-1051742784.html

Sahne şovu yapan gelin ve damat, 4 metre yükseklikten yere düştü

Sahne şovu yapan gelin ve damat, 4 metre yükseklikten yere düştü

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde sahne şovu yapan gelin ve damat bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucunda... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T08:34+0300

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dünya

hindistan

düğün

kaza

salıncak

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Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu.Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

hindistan

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hindistan, düğün, kaza, salıncak