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https://tr.sputniknews.com/20211214/sahne-sovu-yapan-gelin-ve-damat-4-metre-yukseklikten-yere-dustu-1051742784.html
Sahne şovu yapan gelin ve damat, 4 metre yükseklikten yere düştü
Sahne şovu yapan gelin ve damat, 4 metre yükseklikten yere düştü
Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde sahne şovu yapan gelin ve damat bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucunda... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T08:34+0300
2021-12-14T08:32+0300
dünya
hindistan
düğün
kaza
salıncak
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Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu.Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
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hindistan, düğün, kaza, salıncak

Sahne şovu yapan gelin ve damat, 4 metre yükseklikten yere düştü

08:34 14.12.2021
© İHASahne şovu yapan gelin ve damat, metrelerce yükseklikten yere düştü
Sahne şovu yapan gelin ve damat, metrelerce yükseklikten yere düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA
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Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde sahne şovu yapan gelin ve damat bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucunda metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.
Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu.
Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
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