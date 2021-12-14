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Suriye'ye jet yakıtı satan Danimarkalı şirket, 5 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı
Suriye'ye jet yakıtı satan Danimarkalı şirket, 5 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı
Danimarka merkezli Dan-Bunkering şirketine 2015-2017 yılları arasında Suriye'ye jet yakıtı satarak AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4.5 milyon... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:46+0300
2021-12-14T16:49+0300
danimarka
dünya
suriye
para cezası
yakıt
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Davaya bakan Odense Mahkemesi, Dan-Bunkering şirketini 33 anlaşma kapsamında 98, 3 milyon dolar karşılığında 172 bin ton yakıt satmaktan suçlu buldu. Şirket, 4.5 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.Dan-Bunkering şirketinin ana iştiraki Bunker Holding de, 8 anlaşmada yer aldığı gerekçesiyle 610 bin dolar para cezasına çarptırıldı.Bunker Holding CEO'su Keld Demant'a 4 ay hapis cezası verildi, ancak ceza ertelendi.Mahkemenin kanaatine göre, '2015-2017 yıllarında büyük partiler halinde yakıt satışı yapıldı, yakıt tedariki ise Türkiye’de ve Suriye yakınlarındaki Avrupa limanlarında gerçekleştirildi'. Mahkeme, yakıtın şirketin gemisiyle Suriye'nin Baniyas limanına gönderildiğini düşünüyor.AB, Aralık 2011'den bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Ekim 2014'teki AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriye'ye jet yakıtı tedarikini yasaklama kararı alınmıştı. Yaptırımlar arasında petrol ambargosu ve Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması da yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/danimarkada-suriyeli-multecilerin-ulkelerine-gonderilmesine-karsi-toplanan-imzalar-meclise-sunuldu-1049972255.html
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danimarka, suriye, para cezası, yakıt

Suriye'ye jet yakıtı satan Danimarkalı şirket, 5 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı

16:46 14.12.2021 (güncellendi: 16:49 14.12.2021)
© PicabayUçak pervanesi
Uçak pervanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Picabay
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Danimarka merkezli Dan-Bunkering şirketine 2015-2017 yılları arasında Suriye'ye jet yakıtı satarak AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4.5 milyon dolar, iştirakine de 610 bin dolar para cezası verildi.
Davaya bakan Odense Mahkemesi, Dan-Bunkering şirketini 33 anlaşma kapsamında 98, 3 milyon dolar karşılığında 172 bin ton yakıt satmaktan suçlu buldu. Şirket, 4.5 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.
Dan-Bunkering şirketinin ana iştiraki Bunker Holding de, 8 anlaşmada yer aldığı gerekçesiyle 610 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Bunker Holding CEO'su Keld Demant'a 4 ay hapis cezası verildi, ancak ceza ertelendi.
Mahkemenin kanaatine göre, '2015-2017 yıllarında büyük partiler halinde yakıt satışı yapıldı, yakıt tedariki ise Türkiye’de ve Suriye yakınlarındaki Avrupa limanlarında gerçekleştirildi'. Mahkeme, yakıtın şirketin gemisiyle Suriye'nin Baniyas limanına gönderildiğini düşünüyor.
AB, Aralık 2011'den bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Ekim 2014'teki AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriye'ye jet yakıtı tedarikini yasaklama kararı alınmıştı. Yaptırımlar arasında petrol ambargosu ve Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması da yer alıyor.
Danimarka - sığınmacı - mülteci - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu
19 Ekim, 16:30
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