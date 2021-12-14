https://tr.sputniknews.com/20211214/suriyeye-jet-yakiti-satan-danimarkali-sirket-5-milyon-dolarin-uzerinde-para-cezasina-carptirildi-1051759108.html

Suriye'ye jet yakıtı satan Danimarkalı şirket, 5 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı

Suriye'ye jet yakıtı satan Danimarkalı şirket, 5 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı

Danimarka merkezli Dan-Bunkering şirketine 2015-2017 yılları arasında Suriye'ye jet yakıtı satarak AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4.5 milyon... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T16:46+0300

2021-12-14T16:46+0300

2021-12-14T16:49+0300

danimarka

dünya

suriye

para cezası

yakıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051759071_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_7892f47d9e2fff21860df544fb9bcd32.jpg

Davaya bakan Odense Mahkemesi, Dan-Bunkering şirketini 33 anlaşma kapsamında 98, 3 milyon dolar karşılığında 172 bin ton yakıt satmaktan suçlu buldu. Şirket, 4.5 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.Dan-Bunkering şirketinin ana iştiraki Bunker Holding de, 8 anlaşmada yer aldığı gerekçesiyle 610 bin dolar para cezasına çarptırıldı.Bunker Holding CEO'su Keld Demant'a 4 ay hapis cezası verildi, ancak ceza ertelendi.Mahkemenin kanaatine göre, '2015-2017 yıllarında büyük partiler halinde yakıt satışı yapıldı, yakıt tedariki ise Türkiye’de ve Suriye yakınlarındaki Avrupa limanlarında gerçekleştirildi'. Mahkeme, yakıtın şirketin gemisiyle Suriye'nin Baniyas limanına gönderildiğini düşünüyor.AB, Aralık 2011'den bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Ekim 2014'teki AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriye'ye jet yakıtı tedarikini yasaklama kararı alınmıştı. Yaptırımlar arasında petrol ambargosu ve Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması da yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211019/danimarkada-suriyeli-multecilerin-ulkelerine-gonderilmesine-karsi-toplanan-imzalar-meclise-sunuldu-1049972255.html

danimarka

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

danimarka, suriye, para cezası, yakıt