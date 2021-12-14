https://tr.sputniknews.com/20211214/tmo-genel-muduru-guldal-ekmeklik-un-uretiminde-problem-yok-1051760899.html

TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmeklik un üretiminde problem yok

TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmeklik un üretiminde problem yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, un fiyatlarıyla ilgili gündeme gelen haberleri hatırlatarak, Türkiye'de ekmeklik un üretiminde... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T17:43+0300

2021-12-14T17:43+0300

2021-12-14T17:43+0300

türkiye

ekmek

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

tmo

un

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051760642_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dc1532706fe4c0f92f723f2218df4a17.jpg

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Tekirdağ Şubesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte gerçekleştirdikleri görüşmelerde un sektörü işletmelerinin sahipleri ve yetkilileri ile bir araya geldiklerini belirtti.Bu yıl çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdiklerini, makul fiyatlar açıkladıklarını ve üreticilerin de bu noktada bir sorun yaşamadığını ifade eden Güldal, "Çeltik fiyatlarının piyasa gelişimleri de çeltik üreticilerimizi olumlu etkiledi. Türkiye'deki çeltik üreticilerimizin, sanayicimizin, değirmencimizin elinde olan ve TMO'nun tedarikinde bulunan çeltik stoklarıyla beraber, 2021-2022 dönemini yeni hasat dönemine kadar önemli ölçüde rahatlıkla karşılayabilecek miktarda olduğunu gördük. Piyasasının da makul seviyelerde seyrettiğini gördük" dedi.Güldal, zaman zaman ülkede un fiyatlarıyla ilgili haberlerin gündeme geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:'Makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz'Un regülasyonunun önemli olduğunu aktaran Güldal, "Özellikle ekmeklik un üreten un sanayicilerimize makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz. Bunun karşılığında bir taahhüt alıyoruz. O taahhüde uygun olarak kasım ve aralık aylarında 185-200 lira aralığında ekmeklik unu fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize ve pidecilerimize satma noktasında mutabakat sağlıyoruz" diye konuştu.Güldal, bu süreci hem fırıncılar hem de un işletmeler üzerinden takip edip denetlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:'Satışlarımızı devam ettireceğiz'Güldal, hayvan üreticileriyle de görüştüklerini, yem ham maddesi olarak arpa, buğday ve mısır gibi tedarikleri öncellikle hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunduklarını dile getirdi.Bu ürünleri de makul fiyatlarla verdiklerini ifade eden Güldal, "Bütün üreticilerimizin beklentisi bu regülasyonun, bu katkının ne kadar süreceği. Yeni hasat dönemine kadar hayvan yetiştiricilerimizin ihtiyaçlarını bir nebze katkı sağlamak üzere arpa, buğday, yemlik buğday ve mısır satışlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211214/ak-partili-kaynar-istanbulda-uretilen-halk-ekmek-sayisi-dusuruldu-1051739046.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekmek, toprak mahsulleri ofisi (tmo), tmo, un