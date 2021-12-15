https://tr.sputniknews.com/20211215/almanyada-hangosvili-cinayetinden-bir-rus-vatandasi-suclu-buldu-1051807641.html

Almanya Başsavcılığı, Hangoşvili cinayetinden bir Rus vatandaşı suçlu buldu

Almanya Başsavcılığı, Hangoşvili cinayetinden bir Rus vatandaşı suçlu buldu

Almanya Başsavcılığı, Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili suikastının emrini verenlerin tespit edilmediğini duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:43+0300

2021-12-15T19:43+0300

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Almanya Başsavcılığı temsilcisi bugün basın mensuplarına, “Başsavcılık adına kısa bir açıklama yapacağım. Berlin Yüksek Mahkeme’nin İkinci Ceza Dairesi, savcılığın cinayet suçlamasını tamamen doğruladı. Sanık, 23 Ağustos 2019’da Berlin’in Küçük Tiergarten parkında, Gürcistan vatandaşını öldürdü, onu silahla vurdu. Bu devletin emriyle gerçekleşti. Emir veren somut kişiler belirlenmedi” açıklamasında bulundu.Mahkemenin, Hangoşvili’nin başta İkinci Çeçenistan Savaşı’na katılımı, Rusya Devleti’ne hasımlığı yüzünden görüş alanına girdiğini tespit ettiği aktarıldı.Berlin Yüksek Mahkemesi bugün Rusya vatandaşı Vadim Sokolov’u (Krasikov) Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili cinayetinden suçlu buldu ve ömür boyu hapse mahkum etti. Başsavcılık, cinayetin 'Rus devlet kurumlarının' emriyle yapıldığını iddia ediyor. Savunma makamı, delil yetersizliğinde ısrar ediyor.40 yaşındaki Hangoşvili, 23 Ağustos 2019’da Berlin’in Tiergarten parkında vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı Rusya vatandaşı Vadim Sokolov aynı gün gözaltına alınmıştı. Alman makamlara göre zanlının gerçek adı Vadim Sokolov. 2020’de Berlin’de bu davayla ilgili mahkeme süreci başlamıştı.Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Berlin mahkemesinin kararını, açık bir şekilde hasımca adım olarak nitelendirdi ve tepkisiz kalmayacağını açıkladı.

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rusya, almanya, gürcistan, suikast