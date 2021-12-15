Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211215/cevre-bilinci-icin-anaokulu-bahcesine-bocek-oteli-yaptilar-1051793243.html
Çevre bilinci için okul bahçesine 'böcek oteli' yaptılar
Çevre bilinci için okul bahçesine 'böcek oteli' yaptılar
Mardin'nin Artuklu ilçesi Sabiha Gökçen Anaokulu'nun öğretmenleri, öğrencilerine canlılara ve çevreye saygıyı aşılamak amacıyla okulun bahçesinde 'böcek oteli'... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T14:13+0300
2021-12-15T14:18+0300
böcek
yaşam
çevre
mardin
anaokulu
doğa
farkındalık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051793077_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903c69a029497238a56f495a144def4d.jpg
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesindeki Sabiha Gökçen Anaokulu'nun öğretmenleri Seval Uygun ve Rojda Ak, e-Twinning programı kapsamında Balıkesir, Aksaray ve İstanbul'daki bazı okul öncesi öğretmenleriyle 'EKO-PER Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni hazırladı.Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje ile okulun bahçesinde öğrencilerin de yardımıyla doğal malzemeler ve geri dönüşüm atıklarından yuva yapıldı. Yuvanın yanına 'Sabiha Gökçen Anaokulu Böcek Oteli' yazısı asıldı.Ağaç kütükleri ve tuğla kullanılan 'böcek oteli'ne karınca, kelebek, uğur böceği, salyangoz ve arılar girmeye başladı.Projeyi uygulayan öğretmenlerden Seval Uygun, farklı illerden öğretmenlerin katılımıyla uyguladıkları projenin 6 ay süreceğini söyledi. Her ay farklı bir çalışma yapacaklarını ifade eden Uygun, "Çocuklara sürdürülebilir bir yaşamın olduğunu, canlılara ve çevreye saygıyı aşılamayı amaçladık. İlk çalışmamız 'böcek oteli' oldu. Çocuklarla 2-3 gün bir tasarlama aşamamız oldu, daha sonra onlarla otelimizi tamamladık" dedi.Okul müdürü Edip Gündüz de 8 öğretmen ve 180 öğrenci ile okulda eğitim çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Bu tür çevreci çalışmaların çocukların eğitimine önemli katkı sunduğuna işaret eden Gündüz, bu çalışmaya katkı sunan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/saglikli-gidaya-erisim-farkindaligi-icin-sebze-orkestrasi-kurdular-pirasa-keman-lahana-trampet-1051751762.html
mardin
doğa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051793077_95:0:1055:720_1920x0_80_0_0_79c4421012b8f078b7306c82ca76f6b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
böcek, çevre, mardin, anaokulu, doğa, farkındalık

Çevre bilinci için okul bahçesine 'böcek oteli' yaptılar

14:13 15.12.2021 (güncellendi: 14:18 15.12.2021)
© DHAMardin, anaokulu bahçesinde böcek oteli
Mardin, anaokulu bahçesinde böcek oteli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA
Abone ol
Mardin'nin Artuklu ilçesi Sabiha Gökçen Anaokulu'nun öğretmenleri, öğrencilerine canlılara ve çevreye saygıyı aşılamak amacıyla okulun bahçesinde 'böcek oteli' oluşturuldu.
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesindeki Sabiha Gökçen Anaokulu'nun öğretmenleri Seval Uygun ve Rojda Ak, e-Twinning programı kapsamında Balıkesir, Aksaray ve İstanbul'daki bazı okul öncesi öğretmenleriyle 'EKO-PER Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni hazırladı.
Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje ile okulun bahçesinde öğrencilerin de yardımıyla doğal malzemeler ve geri dönüşüm atıklarından yuva yapıldı. Yuvanın yanına 'Sabiha Gökçen Anaokulu Böcek Oteli' yazısı asıldı.
Ağaç kütükleri ve tuğla kullanılan 'böcek oteli'ne karınca, kelebek, uğur böceği, salyangoz ve arılar girmeye başladı.
© DHAÖğrenciler, böcekleri korumak için bahçede onlara 'otel' yaptıklarını söylediler.
Öğrenciler, böcekleri korumak için bahçede onlara 'otel' yaptıklarını söylediler. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
Öğrenciler, böcekleri korumak için bahçede onlara 'otel' yaptıklarını söylediler.
© DHA
Projeyi uygulayan öğretmenlerden Seval Uygun, farklı illerden öğretmenlerin katılımıyla uyguladıkları projenin 6 ay süreceğini söyledi. Her ay farklı bir çalışma yapacaklarını ifade eden Uygun, "Çocuklara sürdürülebilir bir yaşamın olduğunu, canlılara ve çevreye saygıyı aşılamayı amaçladık. İlk çalışmamız 'böcek oteli' oldu. Çocuklarla 2-3 gün bir tasarlama aşamamız oldu, daha sonra onlarla otelimizi tamamladık" dedi.
Okul müdürü Edip Gündüz de 8 öğretmen ve 180 öğrenci ile okulda eğitim çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Bu tür çevreci çalışmaların çocukların eğitimine önemli katkı sunduğuna işaret eden Gündüz, bu çalışmaya katkı sunan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Nilüfer Sebze Orkestrası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
YAŞAM
Sağlıklı gıdaya erişim farkındalığı için 'Sebze Orkestrası' kuruldu: Pırasa keman, lahana trampet
Dün, 13:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:11Canlı tavuk satışları patladı: 'Markette kilosu 30 lira, bizde 10 liraya geliyor'
15:06THY yarın İtalya'ya yapacağı bazı uçak seferlerini iptal etti
15:04Agüero kalp rahatsızlığından dolayı yeşil sahalara veda etti
15:01Narışkin: Batı, Navalnıy'ın yerine yeni bir 'protesto hareketi figürü' aramaya başladı
14:56Sarıgül, kestaneciye 20 lira verdi: '1.5 sene sonra bununla başbakanlığa gel'
14:56Prof. Demirdal: Turkovac'ın yan etkileri hafif seyrediyor
14:44Çavuşoğlu: Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz
14:35Dolarda yeni zirve: 14.76'yı gördü
14:29'İkinci eş alın' diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Edizer'den hekimlere: Başlarım grevinize
14:26Türkiye yazarı Batırel'den çağrı: En az 3 ay süreyle fedakarlık yapın
14:26Galatasaray Başkanı Burak Elmas: TFF gerekeni yapmazsa yayın ihalesinden çıkacağız
14:24AB: Omicron ocak ayı ortasına kadar baskın varyant olabilir
14:20Barış Atay'a saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
14:14Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Arkadaşlarını darp edip üzerine idrarını yaptılar
14:14Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı, yanına da çocuk bisikleti kondu
14:13Çevre bilinci için okul bahçesine 'böcek oteli' yaptılar
14:04THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
14:03'Tuhaf ve kışkırtıcı tweet'lerine rağmen': Financial Times, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti
13:56Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül’ün annesi: İç kanama olabilir korkusu var
13:54Avatar 2'den yeni set fotoğrafları