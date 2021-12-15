https://tr.sputniknews.com/20211215/cevre-bilinci-icin-anaokulu-bahcesine-bocek-oteli-yaptilar-1051793243.html

Çevre bilinci için okul bahçesine 'böcek oteli' yaptılar

Çevre bilinci için okul bahçesine 'böcek oteli' yaptılar

Mardin'nin Artuklu ilçesi Sabiha Gökçen Anaokulu'nun öğretmenleri, öğrencilerine canlılara ve çevreye saygıyı aşılamak amacıyla okulun bahçesinde 'böcek oteli'... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesindeki Sabiha Gökçen Anaokulu'nun öğretmenleri Seval Uygun ve Rojda Ak, e-Twinning programı kapsamında Balıkesir, Aksaray ve İstanbul'daki bazı okul öncesi öğretmenleriyle 'EKO-PER Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni hazırladı.Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje ile okulun bahçesinde öğrencilerin de yardımıyla doğal malzemeler ve geri dönüşüm atıklarından yuva yapıldı. Yuvanın yanına 'Sabiha Gökçen Anaokulu Böcek Oteli' yazısı asıldı.Ağaç kütükleri ve tuğla kullanılan 'böcek oteli'ne karınca, kelebek, uğur böceği, salyangoz ve arılar girmeye başladı.Projeyi uygulayan öğretmenlerden Seval Uygun, farklı illerden öğretmenlerin katılımıyla uyguladıkları projenin 6 ay süreceğini söyledi. Her ay farklı bir çalışma yapacaklarını ifade eden Uygun, "Çocuklara sürdürülebilir bir yaşamın olduğunu, canlılara ve çevreye saygıyı aşılamayı amaçladık. İlk çalışmamız 'böcek oteli' oldu. Çocuklarla 2-3 gün bir tasarlama aşamamız oldu, daha sonra onlarla otelimizi tamamladık" dedi.Okul müdürü Edip Gündüz de 8 öğretmen ve 180 öğrenci ile okulda eğitim çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Bu tür çevreci çalışmaların çocukların eğitimine önemli katkı sunduğuna işaret eden Gündüz, bu çalışmaya katkı sunan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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böcek, çevre, mardin, anaokulu, doğa, farkındalık