https://tr.sputniknews.com/20211215/financial-times-elon-muski-yilin-kisisi-secti-1051792689.html

'Tuhaf ve kışkırtıcı tweet'lerine rağmen': Financial Times, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

'Tuhaf ve kışkırtıcı tweet'lerine rağmen': Financial Times, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

İngiltere merkezli finans gazetesi Financial Times gazetesi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' ilan etti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T14:03+0300

2021-12-15T14:03+0300

2021-12-15T14:08+0300

dünya

elon musk

tesla

time

yılın kişisi

the financial times (ft)

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Time dergisinin de birkaç gün önce 'Yılın Kişisi' unvanına layık gördüğü Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, İngiliz finans gazetesi Financial Times (FT) gazetesi tarafından da 'elektrikli araç endüstrisinin dönüşümüne sağladığı katkılar' sebebiyle 'Yılın Kişisi' seçildi.Küresel çapta elektrikli araç lideri olarak görülen Tesla, çok sayıda genç tüketiciyi ve otomobil üreticisinin odağını elektrikli araçlara kaydırmayı başarmıştı. FT editörü Roula Khalaf, elektrikli araçların benzinli araçların yerine geçebileceğini Musk'ın gözler önüne serdiğini belirterek, işadamını 'otomobil endüstrisinde bir devrimci' olarak tanımladı. Şu anda 1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan Tesla şirketi, ünlü otomobil üreticileri Ford Motor ve General Motors'un toplamından daha değerli.Gazete, Musk'ın bir röportajda sarf ettiği, "Uzun bir süredir otomobil endüstrisinin geri kalanı temelde Tesla'yı ve beni aptallar ve sahtekarlar olarak adlandırıyordu" ifadelerine de yer verdi:Kripto para piyasasına dair yaptığı tartışmalı açıklamalar ve sosyal medyadaki sansasyonel yorumları sayesinde Musk, Twitter'da 66 milyondan fazla takipçi kazandı. Gazete, Musk'ın Yılın Kişisi seçilmesine dair şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211213/time-dergisi-elon-muski-yilin-kisisi-secti-1051720767.html

https://tr.sputniknews.com/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html

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elon musk, tesla, time, yılın kişisi, the financial times (ft)