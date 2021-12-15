Haiti'deki akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı artıyor

Haiti’nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı. Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi. Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik” dedi.
Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 75’e yükseldi.
Haiti’nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı.
Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi. Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik” dedi.