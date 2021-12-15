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https://tr.sputniknews.com/20211215/haitideki-akaryakit-tankeri-patlamasinda-olu-sayisi-artiyor-1051785851.html
Haiti'deki akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı artıyor
Haiti'deki akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı artıyor
Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 75’e yükseldi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T12:02+0300
2021-12-15T12:04+0300
dünya
haiti
akaryakıt tankeri
patlama
yaralı
ölü
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Haiti’nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı. Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi. Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/haitide-patlama-en-az-40-kisi-oldu-1051756621.html
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haiti, akaryakıt tankeri, patlama, yaralı, ölü

Haiti'deki akaryakıt tankeri patlamasında ölü sayısı artıyor

12:02 15.12.2021 (güncellendi: 12:04 15.12.2021)
© REUTERS / STRINGERHaiti- Akaryakıt tankeri patlaması
Haiti- Akaryakıt tankeri patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 75’e yükseldi.
Haiti’nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı.
Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi. Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik” dedi.
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