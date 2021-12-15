https://tr.sputniknews.com/20211215/istanbulda-metrosunda-raylara-atlayan-kiz-trenin-yanindan-yuruyerek-cikti-1051792122.html

İstanbul metrosunda raylara atlayan kız, trenin yanından yürüyerek çıktı

İstanbul metrosunda raylara atlayan kız, trenin yanından yürüyerek çıktı

İstanbul'da Şişli metrosunda raylara atlayan bir genç kızın görüntüleri ortaya çıktı. 25 Ekim 2020 tarihine ait güvenlik kamerası görüntülerinde genç kızın... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T13:52+0300

2021-12-15T13:52+0300

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türkiye

istanbul

şişli

metro

intihar

kondüktör

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İstanbul'da metronun altına atlayan genç bir kızın görüntüleri ortaya çıktı.25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olayda genç kız Şişli metrosu durağına yaklaşan trenin altına atlıyor. Hızla gelen trenin çarpmasından saniyeler ile kurtulan genç, vagon ile duvarın arasında kalarak ezilmekten son anda kurtuluyor.Çevredekilerin endişe ile metronun altına baktığı esnada, metro da yavaşlıyor ve trenin sürücüsü hızla aşağı iniyor.Kısa bir süre sonra vagonun yanından yürüyerek çıkan genç kız, raylara inen diğer yolcular tarafından kurtarılıyor.Psikolojik problemleri olduğu bildirilen genç kız, herhangi bir yaralanma yaşamadan ailesine teslim ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210906/taksim-metro-istasyonunda-intihar-girisimi-1048661185.html

türkiye

istanbul

şişli

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istanbul, şişli, metro, intihar, kondüktör