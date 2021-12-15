İstanbul metrosunda raylara atlayan kız, trenin yanından yürüyerek çıktı

İstanbul'da metronun altına atlayan genç bir kızın görüntüleri ortaya çıktı.25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olayda genç kız Şişli metrosu durağına yaklaşan trenin altına atlıyor. Hızla gelen trenin çarpmasından saniyeler ile kurtulan genç, vagon ile duvarın arasında kalarak ezilmekten son anda kurtuluyor.Çevredekilerin endişe ile metronun altına baktığı esnada, metro da yavaşlıyor ve trenin sürücüsü hızla aşağı iniyor.Kısa bir süre sonra vagonun yanından yürüyerek çıkan genç kız, raylara inen diğer yolcular tarafından kurtarılıyor.Psikolojik problemleri olduğu bildirilen genç kız, herhangi bir yaralanma yaşamadan ailesine teslim ediliyor.
İstanbul'da Şişli metrosunda raylara atlayan bir genç kızın görüntüleri ortaya çıktı. 25 Ekim 2020 tarihine ait güvenlik kamerası görüntülerinde genç kızın, tren yaklaşırken raylara atladığı görülüyor.
İstanbul'da metronun altına atlayan genç bir kızın görüntüleri ortaya çıktı.
25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olayda genç kız Şişli metrosu durağına yaklaşan trenin altına atlıyor. Hızla gelen trenin çarpmasından saniyeler ile kurtulan genç, vagon ile duvarın arasında kalarak ezilmekten son anda kurtuluyor.
Çevredekilerin endişe ile metronun altına baktığı esnada, metro da yavaşlıyor ve trenin sürücüsü hızla aşağı iniyor.
Kısa bir süre sonra vagonun yanından yürüyerek çıkan genç kız, raylara inen diğer yolcular tarafından kurtarılıyor.