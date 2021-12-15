Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Bugün itibarıyla 5 bin 376 lira işçiye verilmesi lazım

"Tabii her sanayici kendi çalıştırdığı işçinin daha iyi bir ücret, daha iyi bir hayat standardı yaşamasını ister. Bu da ifade edildi. Ancak yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları olumsuz etkilediği yönünde zaten bilinen bir gerçek, bu da dillendirildi. Bu yılın başında asgari ücret belirlenirken dolar karşısında asgari ücret 384 dolardı. Bugün dolar kuru yine yükselmiş. Bugünkü dolar kuruyla çarpılsın 384 dolar karşılığı Türk lirası işçiye asgari ücret olarak verilsin. Bizim düşüncemiz bu. Yıl başında 384 dolar karşılığı 2825 lira para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki onu da aştı. Dolar kuru 14 lira hesap edilirse bugün itibarıyla 5376 lira, işçiye para verilmesi lazım. Bunun bir de vergi yükü var. Uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için asgari ücretin vergiden muaf olması lazım. Bunu da ifade ettik."