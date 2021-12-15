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https://tr.sputniknews.com/20211215/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-kurtce-kitap-basiliyor-tiyatro-da-oynuyoruz-muzik-de-caliyoruz-1051782901.html
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kürtçe kitap basılıyor, tiyatro da oynuyoruz, müzik de çalıyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kürtçe kitap basılıyor, tiyatro da oynuyoruz, müzik de çalıyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki akşam TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:27+0300
2021-12-15T10:27+0300
politika
kürtçe
kitap
müzik
mehmet nuri ersoy
tiyatro
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Bakan Ersoy, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in Kürtçe kitap basılmadığı yönündeki eleştirilerine karşılık verdi. Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Ersoy, bakanlığının Kürtçe çalışmalarını şöyle aktardı:'20 ilave klasik eser'“Şu ana kadar altı tane temel eser yayınlandı, dört tane temel eser 2022 yılı sonuna kadar hazır hâle geliyor, şu anda sonuna doğru geldik. 20 tane ilave klasik eser çalışması da 2022 yılı içinde tamamlanmaya çalışılıyor, hazır hâle getirilmeye çalışılıyor. Bakanlığımız tarafından yayınlanan Ermeni Bestekârlar, Kürdili Hicazkâr Faslı, Aynı Telden Ayrı Dilden Gayrimüslim Besteciler, Farklı Diller, Farklı Renkler iki sesli yayın eserleri içeriğinde toplumun ortak duygu ve düşüncesini içerecek şekilde kültürümüze ait Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice, Boşnakça, Azerice, Kazakça, Lazca, Zazaca, Rumca sesli eserlerine yer verilmiştir.'DT'de 99 temsil'Ayrıca, Ahmed-i Hani’nin 1692’de Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle yazdığı Mem ile Zîn adlı eserlerinden yola çıkarak, Cuma Boynukara’nun yazdığı Mem ile Zîn adlı eserin 2012-2013 sanat sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda 61, 2018-2019 sanat sezonundaysa Van Devlet Tiyatrosu’nda 38 temsili gerçekleştirilmiştir. Hani ‘Hiç oynamıyorsunuz’ diyorsunuz ya, oynuyoruz aslında.'1 milyon 310 bin bandrol'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81’inci maddesi uyarınca Kürtçe olarak basıldığı talep sahiplerince beyan edilen süreli olmayan yayınlara, yani kitaplara ilişkin olarak 17 Haziran 2016-17 Haziran 2021 tarihleri arasında 1431 kitap için toplam 1 milyon 310 bin 356 adet bandrol tedarik edilmiş yani ‘İzin vermiyorsunuz’ diyorsunuz, bense adetlerine kadar size veriyorum. Yani özetle, Kürtçe kitap da basılıyor. Tiyatro da oynuyoruz, müzik de çalıyoruz."
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kürtçe, kitap, müzik, mehmet nuri ersoy, tiyatro

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kürtçe kitap basılıyor, tiyatro da oynuyoruz, müzik de çalıyoruz

10:27 15.12.2021
© İHA / HÜLYA KEKLİKMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA / HÜLYA KEKLİK
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki akşam TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakan Ersoy, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in Kürtçe kitap basılmadığı yönündeki eleştirilerine karşılık verdi.
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Ersoy, bakanlığının Kürtçe çalışmalarını şöyle aktardı:

'20 ilave klasik eser'

“Şu ana kadar altı tane temel eser yayınlandı, dört tane temel eser 2022 yılı sonuna kadar hazır hâle geliyor, şu anda sonuna doğru geldik. 20 tane ilave klasik eser çalışması da 2022 yılı içinde tamamlanmaya çalışılıyor, hazır hâle getirilmeye çalışılıyor. Bakanlığımız tarafından yayınlanan Ermeni Bestekârlar, Kürdili Hicazkâr Faslı, Aynı Telden Ayrı Dilden Gayrimüslim Besteciler, Farklı Diller, Farklı Renkler iki sesli yayın eserleri içeriğinde toplumun ortak duygu ve düşüncesini içerecek şekilde kültürümüze ait Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice, Boşnakça, Azerice, Kazakça, Lazca, Zazaca, Rumca sesli eserlerine yer verilmiştir.

'DT'de 99 temsil'

Ayrıca, Ahmed-i Hani’nin 1692’de Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle yazdığı Mem ile Zîn adlı eserlerinden yola çıkarak, Cuma Boynukara’nun yazdığı Mem ile Zîn adlı eserin 2012-2013 sanat sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda 61, 2018-2019 sanat sezonundaysa Van Devlet Tiyatrosu’nda 38 temsili gerçekleştirilmiştir. Hani ‘Hiç oynamıyorsunuz’ diyorsunuz ya, oynuyoruz aslında.

'1 milyon 310 bin bandrol'

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81’inci maddesi uyarınca Kürtçe olarak basıldığı talep sahiplerince beyan edilen süreli olmayan yayınlara, yani kitaplara ilişkin olarak 17 Haziran 2016-17 Haziran 2021 tarihleri arasında 1431 kitap için toplam 1 milyon 310 bin 356 adet bandrol tedarik edilmiş yani ‘İzin vermiyorsunuz’ diyorsunuz, bense adetlerine kadar size veriyorum. Yani özetle, Kürtçe kitap da basılıyor. Tiyatro da oynuyoruz, müzik de çalıyoruz."
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