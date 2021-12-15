https://tr.sputniknews.com/20211215/omicronun-deltadan-70-kat-daha-hizli-cogaldigi-ortaya-cikarildi-1051810628.html

Omicron’un Delta’dan 70 kat daha hızlı çoğaldığı ortaya çıkarıldı

Omicron’un Delta’dan 70 kat daha hızlı çoğaldığı ortaya çıkarıldı

Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (HKUMed) bilim insanlarının araştırması, koronavirüsün Omicron varyantının orijinale ve Delta varyantına göre, 70 kat... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T22:18+0300

2021-12-15T22:18+0300

2021-12-15T22:18+0300

koronavirüs

omicron

koronavirüs

delta varyantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051713723_0:47:1201:722_1920x0_80_0_0_7320e21a7c08086e9f1c260aabb999d7.jpg

HKUMed’in açıklamasında, “Bu bilgi, Omicron’un neden önceki varyantlara göre insandan insana daha hızlı geçtiğine açıklık getirebilir” ifadesine yer verildi.Araştırma ayrıca Omicron’a yakalanan kişilerin akciğerlerindeki enfeksiyonun, SARS-CoV-2 orijinalindekine göre çok daha düşük olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bu özelliği, hastalığın daha hafif seyretmesine neden olabilir.

https://tr.sputniknews.com/20211215/prof-dr-unutmazdan-omicron-yorumu-bakin-delta-bunun-yaninda-hafif-ruzgar-kaliyor-1051806362.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

omicron, koronavirüs, delta varyantı