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ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama
ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklamada bulundu... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:27+0300
2021-12-15T15:27+0300
türkiye
ösym
sağlık
sağlık bakanlığı
personel
açıklama
alım
sağlık bakanı
sözleşmeli personel
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Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin olarak açıklama geldi.ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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ösym, sağlık, sağlık bakanlığı, personel, açıklama, alım, sağlık bakanı, sözleşmeli personel

ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

15:27 15.12.2021
© AAHalis Aygün
Halis Aygün - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklamada bulundu. Aygün, "Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin olarak açıklama geldi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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