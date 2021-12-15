https://tr.sputniknews.com/20211215/osym-baskani-aygunden-saglik-bakanliginin-20-bin-sozlesmeli-personel-alimina-iliskin-aciklama-1051796817.html

ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklamada bulundu... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:27+0300

2021-12-15T15:27+0300

2021-12-15T15:27+0300

türkiye

ösym

sağlık

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alım

sağlık bakanı

sözleşmeli personel

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Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin olarak açıklama geldi.ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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