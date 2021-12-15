ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin olarak açıklama geldi.ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklamada bulundu. Aygün, "Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin olarak açıklama geldi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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