https://tr.sputniknews.com/20211215/prof-demirdal-turkovacin-yan-etkileri-hafif-seyrediyor-1051795158.html

Prof. Demirdal: Turkovac'ın yan etkileri hafif seyrediyor

Prof. Demirdal: Turkovac'ın yan etkileri hafif seyrediyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Turkovac Faz- 3 Çalışması Araştırmacısı Prof. Dr. Tuna Demirdal, gönüllüler... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T14:56+0300

2021-12-15T14:56+0300

2021-12-15T14:56+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sinovac

turkovac

omicron

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Yerli ve inaktif aşı Turkovac'ın 3 bin gönüllü üzerinde 'hatırlatma dozu' uygulaması sürüyor. Çalışma kapsamında oluşturulan 28 ildeki 41 merkezden biri olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Turkovac Faz-3 Çalışması Araştırmacısı, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Tuna Demirdal, aşıyla ilgili elde edilen son bulgular hakkında bilgi verdi.'Sinovac aşısını da çalışmalar kapsamında takibe almış oluyoruz'Faz-3 çalışmaları kapsamında uygulamaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Demirdal, "İki doz BioNTech aşısı yapılmış, hastalığı geçirmemiş 18- 59 yaşları arasında gebe olmayan gönüllülerimizi kabul ediyoruz. Çalışmanın iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi Sinovac, diğeri Turkovac. Sinovac aşısını da çalışmalar kapsamında takibe almış oluyoruz. Çalışmanın sonucunda Türkiye'de üretilecek aşının Sinovac ile karşılaştırması yapılmış olacak. Gönüllerimizin belirli periyotlarla takibini yapıyoruz" dedi.'Omicron ile ilgili veriler kısıtlı'Kovid-19 salgınında binlerce varyantın saplandığını dile getiren Prof. Dr. Demirdal, "Bunlardan birkaç tanesi insanları oldukça korkuttu. Delta varyantı Hindistan'dan yayıldı. Omicron ise yeni çıkan bir varyant. Bununla ilgili veriler son derece kısıtlı. Bu varyant bizde klinik olarak daha ağır vakalara sebep olacak mı, yoğun bakımdaki hasta sayısını arttıracak mı, bilmiyoruz. Bu konuları uluslararası sağlık kuruluşları yakından takip ediyor. Yaklaşık 1 ay sonra bu veriler daha net olacaktır. Varyantla ilgili verileri tam olarak bilmediğimiz için aşılarla ilgili etkinliğini de bilmiyoruz. Aşıların etkinliğinde azalma olmamasını ümit ediyoruz" diye konuştu.Omicron varyantı ile ilgili aşı etkinliğinin azalma olasılığının olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demirdal, "İlk açıklamalara göre klinik olarak varyantın hafif seyrettiği ifade ediliyor. Bunları söylemek için erken. Turkovac veya diğer aşıların etkinliğinin bu varyantta azalıp azalmayacağı henüz belli değil. Azalma olasılığı var. Delta varyantında kullandığımız aşılarda yüzde 10-15'lik bir azalma meydana gelmişti" ifadelerini kullandı.

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koronavirüs, koronavirüs aşısı, sinovac, turkovac, omicron