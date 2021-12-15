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Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir çocukların Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır
Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir çocukların Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-15T00:56+0300
koronavirüs
virüs
antivirüs
koronavirüs
kovid-19
favipiravir
hidroksiklorokin
türkiye’de kovid-19 salgını
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.“Favipiravir çocukların Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır” diyen Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
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virüs, antivirüs, koronavirüs, kovid-19, favipiravir, hidroksiklorokin, türkiye’de kovid-19 salgını

Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir çocukların Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır

00:56 15.12.2021
© AAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.
“Favipiravir çocukların Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır” diyen Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
Salgının başından beri hidroksiklorokin adlı sıtma ilacı dahil pek çok ilaç yetersiz veriye rağmen, bilim kurulunun çocuk tedavi rehberinde yer aldı. Son olarak favipiravir önerildi ve hala rehberde duruyor.
Biz salgının başından beri çocuklara hiç bir antiviral ilaç kullanmadık. Çocuk enfeksiyon uzmanı arkadaşlar da bazı arkadaşların kullanmanız gerekir önerisine rağmen, genellikle kullanmadılar. Çünkü çocuklarda yeterli veri yoktu.
Bizim ulaşamadığımız çok sayıda hekim rehbere bakarak tedavi uyguladığı için, çocuklara hala kullanıyorlar. Bir toplantıda kurul üyelerinden bir arkadaş rehberlerden çıkarıldığını, zaten rehberlere de ulaşılamadığını söyledi, ancak erişiliyor ve favipiravir de orada duruyor.
Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen bu ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir.
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