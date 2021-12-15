https://tr.sputniknews.com/20211215/rusyanin-washington-buyukelciligi-konutu-guvenlik-kordonuyla-cevrelendi-1051777504.html

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutu güvenlik kordonuyla çevrelendi

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutu güvenlik kordonuyla çevrelendi

Görgü tanıkları, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutunun ABD Gizli Servisi tarafından güvenlik kordonuyla çevrelendiğini söyledi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T02:53+0300

2021-12-15T02:53+0300

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Rusya'nın ABD Büyükelçiliği konutu etrafında beklenmedik bir güvenlik durumu oluştu.Sputnik'e konuşan bir kolluk görevlisi, ABD Başkanlarını korumakla görevli Gizli Servis'in elçilik konutunu güvenlik kordonuyla çevrelediği bilgisini paylaştı.Görevli, "Büyükelçilik kapatıldı" dedi.Öte yandan Washington Metropolitan Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus diplomatik misyonunun bitişiğindeki yolların polis hareketliliği nedeniyle trafiğe kapatıldığını belirtti.Konut çevresine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı sevk edildi.Bazı sosyal medya kullanıcıları ise güvenlik durumunun büyükelçiliğe şüpheli bir nesne atılmasından sonra oluştuğunu ileri sürdü.Sputnik muhabiri, bölgedeki sakinlerin de olup bitenlerden habersiz olduklarını ve bazılarının şu anda evlerine gidemediğini aktardı.Konuya ilişkin elçilikten ya da ABD makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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abd, rusya, büyükelçilik, abd gizli servis