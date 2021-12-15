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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutu güvenlik kordonuyla çevrelendi
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutu güvenlik kordonuyla çevrelendi
Görgü tanıkları, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutunun ABD Gizli Servisi tarafından güvenlik kordonuyla çevrelendiğini söyledi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T02:53+0300
2021-12-15T03:19+0300
abd
rusya
dünya
büyükelçilik
abd gizli servis
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Rusya'nın ABD Büyükelçiliği konutu etrafında beklenmedik bir güvenlik durumu oluştu.Sputnik'e konuşan bir kolluk görevlisi, ABD Başkanlarını korumakla görevli Gizli Servis'in elçilik konutunu güvenlik kordonuyla çevrelediği bilgisini paylaştı.Görevli, "Büyükelçilik kapatıldı" dedi.Öte yandan Washington Metropolitan Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus diplomatik misyonunun bitişiğindeki yolların polis hareketliliği nedeniyle trafiğe kapatıldığını belirtti.Konut çevresine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı sevk edildi.Bazı sosyal medya kullanıcıları ise güvenlik durumunun büyükelçiliğe şüpheli bir nesne atılmasından sonra oluştuğunu ileri sürdü.Sputnik muhabiri, bölgedeki sakinlerin de olup bitenlerden habersiz olduklarını ve bazılarının şu anda evlerine gidemediğini aktardı.Konuya ilişkin elçilikten ya da ABD makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
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abd, rusya, büyükelçilik, abd gizli servis

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutu güvenlik kordonuyla çevrelendi

02:53 15.12.2021 (güncellendi: 03:19 15.12.2021)
© Sputnik / Алексей АгарышевRusya'nın Washington Büyükelçiliği
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Алексей Агарышев
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Görgü tanıkları, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği konutunun ABD Gizli Servisi tarafından güvenlik kordonuyla çevrelendiğini söyledi.
Rusya'nın ABD Büyükelçiliği konutu etrafında beklenmedik bir güvenlik durumu oluştu.
Sputnik'e konuşan bir kolluk görevlisi, ABD Başkanlarını korumakla görevli Gizli Servis'in elçilik konutunu güvenlik kordonuyla çevrelediği bilgisini paylaştı.
Görevli, "Büyükelçilik kapatıldı" dedi.
Öte yandan Washington Metropolitan Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus diplomatik misyonunun bitişiğindeki yolların polis hareketliliği nedeniyle trafiğe kapatıldığını belirtti.
Konut çevresine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı sevk edildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise güvenlik durumunun büyükelçiliğe şüpheli bir nesne atılmasından sonra oluştuğunu ileri sürdü.
Sputnik muhabiri, bölgedeki sakinlerin de olup bitenlerden habersiz olduklarını ve bazılarının şu anda evlerine gidemediğini aktardı.
Konuya ilişkin elçilikten ya da ABD makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
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