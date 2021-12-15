Türkiye yazarı Batırel'den çağrı: En az 3 ay süreyle fedakarlık yapın

Ama pandemi imdadımıza yetişti. Küresel ekonomik tablo değişti. Çin tedarik zincirinden çıktı, onun yerini Türkiye aldı. Yeni ekonomik modele geçmek için şartlar olgunlaştı. Artık düşük faiz, yüksek kur dönemi başladı. İhracat artıyor, ithalat yavaşlıyor. 2020’de 36,70 milyar dolar olan cari açık 2021 sonunda 17,95 milyar dolara gerileyecek, 2022’de bu problemden kurtulacağız. O zaman doların hâkimiyeti sona erecek. İşte bakın ekim ayında 3,1 milyar lira cari fazla verdik. Sanayi üretimi yıllık %8,5 düzeyine çıktı. Ama faiz indirimini kabullenmeyen lobi kurları sürekli arttırarak yerli ithal tüm fiyatların sürekli yükselmesine yol açıyor...

Hükûmet enflasyona ezilen vatandaşını kurtardı. Tarihinin en yüksek seviyesine çıkardığı asgari ücretle 8 milyon işçinin maaşının artırmakla kalmadı, 12 kategoride milyonlarca çalışanın ücretine de zammın yolunu açtı. Hiç merak etmeyin yeni stok yasasıyla çok yakında fiyat teröristleri ortadan kaldırılacak. Kalbim diyor ki: 15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini "demokrasi şehitleri" gibi "ekonomik kahramanlar" listesine altın harflerle yazdırmalıdır. %50 düşürün şu fiyatları düşmanlar kahrolsun vatan size minnettar olsun. Biz bugünler için varız. Çünkü biz Türkiye’yiz.