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https://tr.sputniknews.com/20211215/turkiye-yazari-batirelden-cagri-en-az-3-ay-sureyle-fedakarlik-yapin-1051794297.html
Türkiye yazarı Batırel'den çağrı: En az 3 ay süreyle fedakarlık yapın
Türkiye yazarı Batırel'den çağrı: En az 3 ay süreyle fedakarlık yapın
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde kaleme aldığı... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T14:26+0300
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Türkiye gazetesinde 'Düşür fiyatı kahraman ol' başlıklı bir yazı kaleme alan Batırel, "15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini demokrasi şehitleri gibi ekonomik kahramanlar listesine altın harflerle yazdırmalıdır. %50 düşürün şu fiyatları..." dedi.Batırel, yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20210416/ozgur-demirtastan-128-milyar-dolar-aciklamasi-necmettin-batirel-bey-dinlenmis-1044293060.html
https://tr.sputniknews.com/20211118/necmettin-batirelden-yeni-yorum-dolar-13-15-20-lira-mi-olacak-bunlar-hayal-mahsulu-rakamlar-1050937753.html
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Türkiye yazarı Batırel'den çağrı: En az 3 ay süreyle fedakarlık yapın

14:26 15.12.2021 (güncellendi: 14:33 15.12.2021)
© SputnikKatıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik
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Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde kaleme aldığı yazısında işverenlere, üreticilere, fabrikatörlere ve holding patronlarına seslenerek "Ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazancından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapın" çağrısında bulundu.
Türkiye gazetesinde 'Düşür fiyatı kahraman ol' başlıklı bir yazı kaleme alan Batırel, "15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini demokrasi şehitleri gibi ekonomik kahramanlar listesine altın harflerle yazdırmalıdır. %50 düşürün şu fiyatları..." dedi.
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16 Nisan, 23:51
Batırel, yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:
Ama pandemi imdadımıza yetişti. Küresel ekonomik tablo değişti. Çin tedarik zincirinden çıktı, onun yerini Türkiye aldı. Yeni ekonomik modele geçmek için şartlar olgunlaştı. Artık düşük faiz, yüksek kur dönemi başladı. İhracat artıyor, ithalat yavaşlıyor. 2020’de 36,70 milyar dolar olan cari açık 2021 sonunda 17,95 milyar dolara gerileyecek, 2022’de bu problemden kurtulacağız. O zaman doların hâkimiyeti sona erecek. İşte bakın ekim ayında 3,1 milyar lira cari fazla verdik. Sanayi üretimi yıllık %8,5 düzeyine çıktı. Ama faiz indirimini kabullenmeyen lobi kurları sürekli arttırarak yerli ithal tüm fiyatların sürekli yükselmesine yol açıyor...
PKK Mehmetçiğimizi şehit ediyor, etiket hainleri vatandaşın ekonomik hayatını öldürüyor. Pandemi sırasında dünyada üretim durunca stoklar eritildi. Ekonomiler yeniden açılınca yüksek talebe arz yetişemedi, enflasyon patladı...
Türkiye’de enflasyon 3 yılın zirvesine çıktı diye yaygara koparanlar önce ABD’ye baksın. Yıllık Tüfe %6,8 ile son 31 yılın zirvesinde, faizler sıfır ile 0,25 arasında… Avrupa’da tüketici fiyatları yıllık %4,9 artarak 28 yılın en yükseğinde. Avrupa’da faizler eksi sıfır 50… Yani paranızı banka 1 yıl tuttuğunuzda kazancınız artmıyor, azalıyor...
Hükûmet enflasyona ezilen vatandaşını kurtardı. Tarihinin en yüksek seviyesine çıkardığı asgari ücretle 8 milyon işçinin maaşının artırmakla kalmadı, 12 kategoride milyonlarca çalışanın ücretine de zammın yolunu açtı. Hiç merak etmeyin yeni stok yasasıyla çok yakında fiyat teröristleri ortadan kaldırılacak. Kalbim diyor ki: 15 Temmuz’da darbecilerin tanklarına göğsünü siper eden bir milletin işvereni, üreteni, fabrikatörü, holding patronu, ülkeyi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için kazançlarından en az 3 ay süreyle fedakârlık yapmalıdır. İsimlerini "demokrasi şehitleri" gibi "ekonomik kahramanlar" listesine altın harflerle yazdırmalıdır. %50 düşürün şu fiyatları düşmanlar kahrolsun vatan size minnettar olsun. Biz bugünler için varız. Çünkü biz Türkiye’yiz.
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Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
18 Kasım, 18:49
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