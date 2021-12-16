https://tr.sputniknews.com/20211216/bicakli-saldirgani-isirarak-rehineleri-kurtaran-polis-ayin-polisi-secildi-1051830355.html

Bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtaran polis, ayın polisi seçildi

Bıçaklı saldırganı ısırarak rehineleri kurtaran polis, ayın polisi seçildi

Samsun'da eski sevgilisi ile kocasını evlerinde bıçakla rehin alan saldırganı bileğini ısırarak bıçağı elinden alıp rehineleri kurtaran polis memuru ve ekip... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:25+0300

2021-12-16T14:25+0300

2021-12-16T14:25+0300

türkiye

samsun

polis

kurtarma

ısırma

bıçak

eş

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Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde 02 Kasım’da bir apartmanın birinci katında bir kişinin elinde bıçak eski sevgilisi ile onun kocasını rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi.Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat seslerinin duyulması üzerine olay yerine koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girmesi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.Bu sırada İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında çilingiri fark etti ve zaman kaybetmemek için çilingire kapıyı açtırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi.Ancak A.Y. adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.’nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel’in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.Polis memuru Ekrem Demirel ile birlikte olaya müdahale eden ekip arkadaşları Veysel Mayda ile Serdar Yiğit, Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Kasım Ayının Polisi' seçildi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/kadin-polisi-bicakla-agir-yaralayan-sozlesmeli-er-tutuklandi-1051729768.html

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samsun, polis, kurtarma, ısırma, bıçak, eş