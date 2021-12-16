https://tr.sputniknews.com/20211216/cakmakla-oynayan-cocuk-evi-yakti--1051833024.html

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Avcılar'da, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T15:22+0300

2021-12-16T15:22+0300

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yangın

türkiye

avcılar

çocuk

çakmak

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Avcılar'da bulunan bir gecekonduda saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre çakmakla oynayan bir çocuğun eşyaları tutuşturması üzerine yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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yangın, avcılar, çocuk, çakmak