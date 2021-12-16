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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Avcılar'da, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T15:22+0300
2021-12-16T15:24+0300
yangın
türkiye
avcılar
çocuk
çakmak
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Avcılar'da bulunan bir gecekonduda saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre çakmakla oynayan bir çocuğun eşyaları tutuşturması üzerine yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
https://tr.sputniknews.com/20211212/evini-atese-verdi-salona-gecip-uzandi-1051693160.html
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yangın, avcılar, çocuk, çakmak

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

15:22 16.12.2021 (güncellendi: 15:24 16.12.2021)
© DHAAvcılar, çakmakla yanan ev, yangın
Avcılar, çakmakla yanan ev, yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© DHA
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Avcılar'da, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Avcılar'da bulunan bir gecekonduda saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre çakmakla oynayan bir çocuğun eşyaları tutuşturması üzerine yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
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