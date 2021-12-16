Çin'de binlerce ağacın kesilmesinden sorumlu yetkililere ağır ceza

Çin'in Guangzhou kentinde, binlerce banyan ağacının kesilmesinden sorumlu 10 yetkiliye, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayıyla ağır disiplin cezaları kesildi.Washington Post'un haberine göre, Guangzhou kentinin bağlı olduğu Guangdong eyaletinde görevli Komünist Parti yöneticisi Li Şi, binlerce ağacın kesilmesinin kentin doğal habitatında geniş çaplı tahribatlar oluşturduğunu ifade etti.Li, Devlet Başkanı Şi'nin özellikle Guangzhou'daki doğal hayata büyük önem verdiğini vurguladı.Karar doğrultusunda 10 yetkili arasında bulunan kentin Belediye Başkan Yardımcısı Lin Daoping ve 4 yetkili görevden alındı.Guangzhou'da son zamanlarda belediyenin kenti güzelleştirme projeleri kapsamında çok sayıda banyan ağacının kesilmesi tepkilere yol açmıştı.
Çin'in Guangzhou kentinde binlerce banyan ağacının kesilmesinden sorumlu 10 yetkili ağır disiplin cezaları aldı.
Çin'in Guangzhou kentinde, binlerce banyan ağacının kesilmesinden sorumlu 10 yetkiliye, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayıyla ağır disiplin cezaları kesildi.
Washington Post'un haberine göre, Guangzhou kentinin bağlı olduğu Guangdong eyaletinde görevli Komünist Parti yöneticisi Li Şi, binlerce ağacın kesilmesinin kentin doğal habitatında geniş çaplı tahribatlar oluşturduğunu ifade etti.
Li, Devlet Başkanı Şi'nin özellikle Guangzhou'daki doğal hayata büyük önem verdiğini vurguladı.
Karar doğrultusunda 10 yetkili arasında bulunan kentin Belediye Başkan Yardımcısı Lin Daoping ve 4 yetkili görevden alındı.
Guangzhou'da son zamanlarda belediyenin kenti güzelleştirme projeleri kapsamında çok sayıda banyan ağacının kesilmesi tepkilere yol açmıştı.