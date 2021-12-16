DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Ekvador'da oluşan obruk 3 evi yuttu
15:42 16.12.2021 (güncellendi: 15:47 16.12.2021)
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu.
Ekvador'da yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en eski kenti Zaruma’da dün gece meydana gelen obruk 3 evin çökmesine ve toprak kaymasına yol açtı.
Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, şu ana kadar yaralanma vakası kaydedilmediğini belirterek yasa dışı madencilik faaliyetlerinin obruğun açılmasına neden olduğunu söyledi.
Bölgede, diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle çevre sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.
Kasabada oluşan obruğun evleri yutma anı ve sokaklara dökülen insanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
🟢AHORA |— SomosEstrategia (@SomosEstrategia) December 16, 2021
Impresionantes imágenes. Emergencia en Zaruma, un socavón ha provocado que varias viviendas del centro de la ciudad colapsen. Los ciudadanos se muestran asustados y están evacuando de emergencia. pic.twitter.com/KoeDgQXp5V
Çöken bir binanın içinde kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yetkili kurumların afetten etkilenen ailelere yardım etmesini istedi.
Ante lo sucedido en Zaruma, he dispuesto a @Riesgos_Ec, que coordine con el GAD y las instituciones pertinentes, para brindar atención oportuna a las familias afectadas. El equipo estará en el lugar acompañando y ofreciendo servicios inmediatos.— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 16, 2021