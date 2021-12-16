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https://tr.sputniknews.com/20211216/ekvadorda-olusan-obruk-3-evi-yuttu-1051833917.html
Ekvador'da oluşan obruk 3 evi yuttu
Ekvador'da oluşan obruk 3 evi yuttu
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T15:42+0300
2021-12-16T15:47+0300
obruk
dünya
ekvador
bina
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Ekvador'da yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en eski kenti Zaruma’da dün gece meydana gelen obruk 3 evin çökmesine ve toprak kaymasına yol açtı.Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, şu ana kadar yaralanma vakası kaydedilmediğini belirterek yasa dışı madencilik faaliyetlerinin obruğun açılmasına neden olduğunu söyledi.Bölgede, diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle çevre sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.Kasabada oluşan obruğun evleri yutma anı ve sokaklara dökülen insanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.Çöken bir binanın içinde kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yetkili kurumların afetten etkilenen ailelere yardım etmesini istedi.
https://tr.sputniknews.com/20210927/konya-ovasindaki-yuzey-yariklari-yerlesim-yerlerine-ulasti-1049290282.html
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obruk, ekvador, bina, çökme

Ekvador'da oluşan obruk 3 evi yuttu

15:42 16.12.2021 (güncellendi: 15:47 16.12.2021)
© RTEkvador'da oluşan obruğa düşen ev
Ekvador'da oluşan obruğa düşen ev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© RT
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Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu.
Ekvador'da yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en eski kenti Zaruma’da dün gece meydana gelen obruk 3 evin çökmesine ve toprak kaymasına yol açtı.
Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, şu ana kadar yaralanma vakası kaydedilmediğini belirterek yasa dışı madencilik faaliyetlerinin obruğun açılmasına neden olduğunu söyledi.
Bölgede, diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle çevre sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.
Kasabada oluşan obruğun evleri yutma anı ve sokaklara dökülen insanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Çöken bir binanın içinde kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yetkili kurumların afetten etkilenen ailelere yardım etmesini istedi.
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