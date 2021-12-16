https://tr.sputniknews.com/20211216/ekvadorda-olusan-obruk-3-evi-yuttu-1051833917.html

Ekvador'da oluşan obruk 3 evi yuttu

Ekvador'da oluşan obruk 3 evi yuttu

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T15:42+0300

2021-12-16T15:42+0300

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obruk

dünya

ekvador

bina

çökme

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Ekvador'da yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en eski kenti Zaruma’da dün gece meydana gelen obruk 3 evin çökmesine ve toprak kaymasına yol açtı.Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, şu ana kadar yaralanma vakası kaydedilmediğini belirterek yasa dışı madencilik faaliyetlerinin obruğun açılmasına neden olduğunu söyledi.Bölgede, diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle çevre sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.Kasabada oluşan obruğun evleri yutma anı ve sokaklara dökülen insanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.Çöken bir binanın içinde kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yetkili kurumların afetten etkilenen ailelere yardım etmesini istedi.

https://tr.sputniknews.com/20210927/konya-ovasindaki-yuzey-yariklari-yerlesim-yerlerine-ulasti-1049290282.html

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obruk, ekvador, bina, çökme