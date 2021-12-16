https://tr.sputniknews.com/20211216/galatasarayda-bir-istifa-daha-genel-sekreter-koksal-unlu-de-gorevini-birakti-1051842557.html

Galatasaray'da bir istifa daha: Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevini bıraktı

Galatasaray'da bir istifa daha: Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevini bıraktı

Galatasaray’da Rezan Epözdemir’in ardından Köksal Ünlü de istifa etti. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T19:20+0300

2021-12-16T19:20+0300

2021-12-16T19:20+0300

spor

galatasaray

istifa

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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından bugün de Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.Son istifayla birlikte Galatasaray’da Burak Elmas yönetiminden iki isim görevlerinden ayrılmış oldu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, istifa