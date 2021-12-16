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Galatasaray'da bir istifa daha: Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevini bıraktı
Galatasaray'da bir istifa daha: Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevini bıraktı
Galatasaray’da Rezan Epözdemir’in ardından Köksal Ünlü de istifa etti. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T19:20+0300
2021-12-16T19:20+0300
2021-12-16T19:20+0300
spor
galatasaray
istifa
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından bugün de Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.Son istifayla birlikte Galatasaray’da Burak Elmas yönetiminden iki isim görevlerinden ayrılmış oldu.
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galatasaray, istifa
Galatasaray'da bir istifa daha: Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevini bıraktı
Galatasaray’da Rezan Epözdemir’in ardından Köksal Ünlü de istifa etti.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından bugün de Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.
Son istifayla birlikte Galatasaray’da Burak Elmas yönetiminden iki isim görevlerinden ayrılmış oldu.