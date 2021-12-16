https://tr.sputniknews.com/20211216/gurcistan-savunma-harcamalarini-yaklasik-13-milyon-dolar-artirma-niyetinde-1051847736.html
Gürcistan, savunma harcamalarını yaklaşık 13 milyon dolar artırma niyetinde
Gürcistan, savunma harcamalarını yaklaşık 13 milyon dolar artırma niyetinde
Gürcistan Maliye Bakanı Hutsişvili, 2022’de savunma harcamalarını 12 milyon 900 bin dolar artırmaya hazır olduklarını duyurdu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:34+0300
2021-12-16T22:34+0300
2021-12-16T22:34+0300
dünya
rusya
gürcistan
savunma harcaması
laşa hutsişvili
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Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Hutsişvili, parlamentoda yaptığı açıklamada, 2022 devlet bütçesi taslağıyla ilgili bilgi verdi.Hutsişvili, "2022’de savunma harcamalarını 12 milyon 900 bin dolar artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Gürcistan Savunma Bakanlığı’na ödemelerin artırılması öngörülen taslağa göre, toplam finansman 323 milyon dolar olacak.Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı ve eski Savunma Kuvvetleri Komutanı Vladimir Çaçibaya ise, taslakta önerilen rakamın yetersiz olduğunu savundu.Milletvekili, Gürcistan Savunma Bakanlığı’nın 'agresif güçleri' önleyebilmesi için bütçesinin en az 419 milyon dolar olması gerektiğini dile getirdi.Çaçibaya, "Rusya'nın NATO’nun genişlemesiyle ilgili son dönemde yaptığı açıklamaların ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Bu açıklamalar belli endişelere neden oluyor. Bu da Rusya'nın dış politikasının zayıflamayacağı, aksine daha fazla saldırganlık beklememiz gerektiğine işaret ediyor" dedi.Hutsişvili, Çaçibaya'nın bu sözlerine cevap olarak, savunma bütçesinin muhtemelen ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları karşılıyor olmadığını, ancak bu yönde aktif çalışmaların devam ettiğini ve finansman kaynaklarını aradıklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-karadeniz-ulkeleri-ortak-projelerin-onemini-kaydetti-1051774188.html
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rusya, gürcistan, savunma harcaması, laşa hutsişvili
Gürcistan, savunma harcamalarını yaklaşık 13 milyon dolar artırma niyetinde
Gürcistan Maliye Bakanı Hutsişvili, 2022’de savunma harcamalarını 12 milyon 900 bin dolar artırmaya hazır olduklarını duyurdu.
Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Hutsişvili, parlamentoda yaptığı açıklamada, 2022 devlet bütçesi taslağıyla ilgili bilgi verdi.
Hutsişvili, "2022’de savunma harcamalarını 12 milyon 900 bin dolar artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Gürcistan Savunma Bakanlığı’na ödemelerin artırılması öngörülen taslağa göre, toplam finansman 323 milyon dolar olacak.
Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı ve eski Savunma Kuvvetleri Komutanı Vladimir Çaçibaya ise, taslakta önerilen rakamın yetersiz olduğunu savundu.
Milletvekili, Gürcistan Savunma Bakanlığı’nın 'agresif güçleri' önleyebilmesi için bütçesinin en az 419 milyon dolar olması gerektiğini dile getirdi.
Çaçibaya, "Rusya'nın NATO’nun genişlemesiyle ilgili son dönemde yaptığı açıklamaların ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Bu açıklamalar belli endişelere neden oluyor. Bu da Rusya'nın dış politikasının zayıflamayacağı, aksine daha fazla saldırganlık beklememiz gerektiğine işaret ediyor" dedi.
Hutsişvili, Çaçibaya'nın bu sözlerine cevap olarak, savunma bütçesinin muhtemelen ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları karşılıyor olmadığını, ancak bu yönde aktif çalışmaların devam ettiğini ve finansman kaynaklarını aradıklarını kaydetti.