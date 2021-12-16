İçişleri Bakanlığı: Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen PKK'lılara yönelik 12- 15 Aralık 2021 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, yer altı mağarasında saklanan 6 şüpheli silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilenlerden birinin Mardin bölgesinde 'eyalet ve YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüten', 'Terörden Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan ve 2 milyon TL ödülle aranan 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi. Geçmiş dönemlerde özel kuvvetler yapılanması içerisinde Erzurum bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı belirlenen Orak'ın 02 Ağustos 2019 tarihinde Nusaybin’in Dibek Mahallesi’nde, üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen silahlı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı'nın öldürülmesi ve 7 jandarma personelinin yaralanması olayına katıldığı, 05 Ağustos 2019 tarihinde Nusaybin’in Üçköy Mahallesi kırsalında el yapımı patlayıcı (EYP) ile 3 jandarma personelinin yaralanması saldırısını gerçekleştirdiği, 22 Eylül 2019 tarihinde Nusaybin Dağiçi Mahallesi’nde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt isimli sivilin öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği ve 26 Temmuz 2020 tarihinde Nusaybin Düzce Mahallesi’nde ikamet eden, Yılmaz Demir isimli sivilin öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında 'Terörden Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan ve 2 milyon TL ödülle aranan 'Hira' kod adlı Deniz Orak'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen PKK'lılara yönelik 12- 15 Aralık 2021 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, yer altı mağarasında saklanan 6 şüpheli silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilenlerden birinin Mardin bölgesinde 'eyalet ve YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüten', 'Terörden Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan ve 2 milyon TL ödülle aranan 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.
Geçmiş dönemlerde özel kuvvetler yapılanması içerisinde Erzurum bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı belirlenen Orak'ın 02 Ağustos 2019 tarihinde Nusaybin’in Dibek Mahallesi’nde, üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen silahlı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı'nın öldürülmesi ve 7 jandarma personelinin yaralanması olayına katıldığı, 05 Ağustos 2019 tarihinde Nusaybin’in Üçköy Mahallesi kırsalında el yapımı patlayıcı (EYP) ile 3 jandarma personelinin yaralanması saldırısını gerçekleştirdiği, 22 Eylül 2019 tarihinde Nusaybin Dağiçi Mahallesi’nde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt isimli sivilin öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği ve 26 Temmuz 2020 tarihinde Nusaybin Düzce Mahallesi’nde ikamet eden, Yılmaz Demir isimli sivilin öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi.