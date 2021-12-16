https://tr.sputniknews.com/20211216/istanbulun-bazi-bolgelerinde-kar-yagisi-basladi-1051819696.html

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı

İstanbul Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T09:50+0300

2021-12-16T09:50+0300

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yaşam

istanbul

kar yağışı

kar

büyükçekmece

beylikdüzü

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Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı.Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

istanbul

büyükçekmece

beylikdüzü

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istanbul, kar yağışı, kar, büyükçekmece, beylikdüzü