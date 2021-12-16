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Minecraft, YouTube'da bir trilyondan fazla izlenen ilk oyun oldu
Minecraft, YouTube'da bir trilyondan fazla izlenen ilk oyun oldu
Tüm zamanların en başarılı video oyunlarından biri olarak kabul edilen Sandbox hayatta kalma oyunu Minecraft, YouTube’da toplam 1 trilyon izlenmeyi geride... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T13:39+0300
2021-12-16T14:08+0300
yaşam
minecraft
oyun
rekor
youtube
microsoft
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Markus Alexej Persson tarafından 2011 yılında tasarlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, video paylaşım platformu YouTube'da yeni bir rekora imza attı. Popüler video oyunu, YouTube'da 1 trilyondan fazla görüntülenme alan ilk oyun olarak tarihe geçti.Mojang tasarım stüdyosu ve YouTube Minecraft'ın resmi olarak bir trilyondan daha fazla görüntülenme toplayan ilk video oyunu olduğunu açıkladı. YouTube özellikle oyun için oldukça büyük bir başarı olan 1 trilyon izlenmeyi yeni, hareketli logo ve özel bir video ile kutladı. Yayınlanan video kısa sürede 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı. Açık dünya temasına sahip olan popüler video oyunu, piyasaya sürüldükten kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başararak milyonlarca kullanıcıya erişti.
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minecraft, oyun, rekor, youtube, microsoft

Minecraft, YouTube'da bir trilyondan fazla izlenen ilk oyun oldu

13:39 16.12.2021 (güncellendi: 14:08 16.12.2021)
© Mojang StudiosMinecraft
Minecraft - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Mojang Studios
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Tüm zamanların en başarılı video oyunlarından biri olarak kabul edilen Sandbox hayatta kalma oyunu Minecraft, YouTube’da toplam 1 trilyon izlenmeyi geride bırakarak rekor kırdı.
Markus Alexej Persson tarafından 2011 yılında tasarlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, video paylaşım platformu YouTube'da yeni bir rekora imza attı. Popüler video oyunu, YouTube'da 1 trilyondan fazla görüntülenme alan ilk oyun olarak tarihe geçti.

Mojang tasarım stüdyosu ve YouTube Minecraft'ın resmi olarak bir trilyondan daha fazla görüntülenme toplayan ilk video oyunu olduğunu açıkladı. YouTube özellikle oyun için oldukça büyük bir başarı olan 1 trilyon izlenmeyi yeni, hareketli logo ve özel bir video ile kutladı. Yayınlanan video kısa sürede 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı.
Açık dünya temasına sahip olan popüler video oyunu, piyasaya sürüldükten kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başararak milyonlarca kullanıcıya erişti.
Minecraft oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2015
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Minecraft, Türkiye'de yasaklanacak mı?
10 Mart 2015, 18:38
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