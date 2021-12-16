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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın protestolarına rağmen Kuzey Atlantik İttifakı genişledi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın protestolarına rağmen Kuzey Atlantik İttifakı genişledi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun son yıllardaki ‘açık kapı’ politikasının Rusya'nın tüm protestolarına rağmen, ittifaka iki yeni üye kazandırarak... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:28+0300
2021-12-16T22:28+0300
savunma
rusya
nato
jens stoltenberg
genişleme
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Brüksel'de düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO'nun son yıllardaki ‘açık kapı’ politikasının Rusya'nın tüm protestolarına rağmen, ittifaka Karadağ ve Kuzey Makedonya’yı dahil ederek genişlemesine yol açtığını belirtti.Stoltenberg, “NATO, son yıllarda ‘açık kapı’ politikasının sadece sözlerden ibaret değil, aynı zamanda eylem olduğunu da gösterdi. Rusya'nın tüm protestolarına rağmen son yıllarda iki yeni üye ile genişledik: Karadağ ve Kuzey Makedonya. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO’ya üye olma çabalarını da destekliyoruz” dedi.NATO’nun bu politikasına gelecekte de sadık kalacağına vurgu yapan Stoltenberg, “Tüm müttefiklerin Ukrayna'nın ittifaka üye olması konusunda mutabık kaldığı 2008’deki Bükreş zirvesine katılmıştım. Bu karara ve zirveden sonra alınan tüm diğer kararlara bağlıyız” diye konuştu.Stoltenberg “Rusya'nın mesajı, Ukrayna'nın egemen bir devlet olduğu, kendi yolunu seçebileceği ve Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olmaya ne zaman hazır olacağına müttefiklerin karar vereceği yönünde. Şu anda, Ukrayna'nın NATO standartlarını karşılaması için reformlara odaklanmış durumdayız. Başkan Zelenskiy'nin bu reformlara olan güçlü bağlılığını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/natonun-2022-askeri-butcesi-1-milyar-560-milyon-euro-oldu-1051846274.html
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rusya, nato, jens stoltenberg, genişleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın protestolarına rağmen Kuzey Atlantik İttifakı genişledi

22:28 16.12.2021
© REUTERS / Ints KalninsNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun son yıllardaki ‘açık kapı’ politikasının Rusya'nın tüm protestolarına rağmen, ittifaka iki yeni üye kazandırarak genişlemesine yol açtığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Brüksel'de düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO'nun son yıllardaki ‘açık kapı’ politikasının Rusya'nın tüm protestolarına rağmen, ittifaka Karadağ ve Kuzey Makedonya’yı dahil ederek genişlemesine yol açtığını belirtti.
Stoltenberg, “NATO, son yıllarda ‘açık kapı’ politikasının sadece sözlerden ibaret değil, aynı zamanda eylem olduğunu da gösterdi. Rusya'nın tüm protestolarına rağmen son yıllarda iki yeni üye ile genişledik: Karadağ ve Kuzey Makedonya. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO’ya üye olma çabalarını da destekliyoruz” dedi.
NATO’nun bu politikasına gelecekte de sadık kalacağına vurgu yapan Stoltenberg, “Tüm müttefiklerin Ukrayna'nın ittifaka üye olması konusunda mutabık kaldığı 2008’deki Bükreş zirvesine katılmıştım. Bu karara ve zirveden sonra alınan tüm diğer kararlara bağlıyız” diye konuştu.
Stoltenberg “Rusya'nın mesajı, Ukrayna'nın egemen bir devlet olduğu, kendi yolunu seçebileceği ve Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olmaya ne zaman hazır olacağına müttefiklerin karar vereceği yönünde. Şu anda, Ukrayna'nın NATO standartlarını karşılaması için reformlara odaklanmış durumdayız. Başkan Zelenskiy'nin bu reformlara olan güçlü bağlılığını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
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