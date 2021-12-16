https://tr.sputniknews.com/20211216/omicron-etkisi-italyada-koronavirus-ohali-bir-kez-daha-uzatildi-1051837359.html

Omicron etkisi: İtalya'da koronavirüs OHAL'i bir kez daha uzatıldı

Omicron etkisi: İtalya'da koronavirüs OHAL'i bir kez daha uzatıldı

İtalya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında OHAL kararı 31 Mart’a kadar uzatıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T16:58+0300

2021-12-16T16:58+0300

2021-12-16T16:58+0300

koronavirüs

italya

ohal

koronavirüs

omicron

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika’da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron mutasyonu, ülkeleri yeni tedbirler almaya zorladı. İtalya’da hükümet Salı günü Kovid-19’la mücadele kapsamında OHAL’in 31 Mart 2022’ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi onayladı. Hükümet kararıyla 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan olağanüstü hal 3 ay daha yürürlükte kalacak.Uygulanacak tedbirlerOHAL kararı kapsamında Noel ve yeni yıl tatillerinde daha önce yürürlüğe konulan korona virüs kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek. Restoranlar, barlar, sinemalar, spor salonları, gece kulüpleri ve stadyumlar gibi halka açık mekanlarda, hastalığı geçirmiş olma, aşı bilgisi veya test sonuçlarının yer aldığı yeşil geçiş sertifikası kullanma şartı devam edecek. Bu kapsamda aşılanmamış kişilerin belirtilen mekanlara girebilmeleri ve toplu taşıt kullanabilmeleri için negatif Kovid-19 testi ibraz etme şartı devam edecek.İtalya’da pandemi nedeniyle OHAL, ilk olarak 31 Ocak 2020'de 6 ay süreyle ilan edilmiş ve sonrasında uzatılmasına karar verilmişti.Günlük 20 binin üzerinde vaka kaydedilen İtalya’da, salgının başlangıcından bu yana toplam 5 milyon 282 bin 76 vaka tespit edilirken, 135 bin 178 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20210723/italyada-koronavirus-ohal-uzatildi-yesil-kart-zorunlulugu-getirildi-1045031509.html

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