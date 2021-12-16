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Parlamenter sistem çalışmalarında son konu siyasi etik: Aykırı davrananlara ömür boyu siyasi yasak
Parlamenter sistem çalışmalarında son konu siyasi etik: Aykırı davrananlara ömür boyu siyasi yasak
Altı muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarında sona geldi. Siyasi Ahlak Yasası'na son şeklini veren partilerin ocak ayında ortak... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T09:59+0300
2021-12-16T10:08+0300
politika
chp
etik
güçlendirilmiş parlamenter sistem
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Başkanlık sisteminin ülkeyi her alanda geriye götürdüğü tespiti ile yola çıkan altı muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarında sona geldi. Önceki gün siyasi ahlak ve denetim konularındaki çalışmaları da tamamlayan muhalefet, redaksiyon aşamasına geçti. En az iki toplantı daha yapacak genel başkan yardımcıları, daha sonra bu çalışmayı liderlere sunacak. Yılsonunda liderlerin bir araya geleceğini ifade eden muhalefet temsilcileri, Ocak ayının ilk günlerinde ise ortak basın toplantısı ile çalışmanın kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni siyasi ahlak yasasının sınırları çizildi. Buna göre, milletvekilleri ve bakanların yanı sıra tüm kamu görevlileri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, yasa kapsamında olacak. Siyasilerin etik davranış ilkeleri belirlenecek. Görevleri ile örtüşmeyen işlerin yapılması, mal bildiriminde bulunulmaması, hediye alma yasağına uyulmaması gibi işlemlere imza atan siyasiler, "ömür boyu siyaset yasağı"nın da arasında bulunduğu önemli yaptırımlara maruz kalacak. Tüm yaptırımlar, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun tavsiye kararlarına göre belirlenecek.Denetçiler askerleri soruşturabilecekMuhalefet ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevinin de artırılmasını öngörüyor. İnsan hakları ihlallerini ve yolsuzluğu önlemek için tüm kamu kurumlarından bilgi alabilme yetkisine kavuşacak kurum, askeri birimleri de denetleyecek. Kamu Denetçiliği Kurumu, kışlalarda bağımsız soruşturma ve denetim hakkına sahip olacak. Kurum, tamamen özerk bir kamu kuruluşu niteliğine kavuşturulacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının redaksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından muhalefet liderlerinin kamuoyu ile paylaşılacak ortak metin için önsözlerini kaleme alacağı ve kendi partilerinin bakış açısını ortaya koyacağı da dile getirildi.
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chp, etik, güçlendirilmiş parlamenter sistem

Parlamenter sistem çalışmalarında son konu siyasi etik: Aykırı davrananlara ömür boyu siyasi yasak

09:59 16.12.2021 (güncellendi: 10:08 16.12.2021)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Altı muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarında sona geldi. Siyasi Ahlak Yasası'na son şeklini veren partilerin ocak ayında ortak açıklama yapmaları bekleniyor.
Başkanlık sisteminin ülkeyi her alanda geriye götürdüğü tespiti ile yola çıkan altı muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarında sona geldi. Önceki gün siyasi ahlak ve denetim konularındaki çalışmaları da tamamlayan muhalefet, redaksiyon aşamasına geçti. En az iki toplantı daha yapacak genel başkan yardımcıları, daha sonra bu çalışmayı liderlere sunacak. Yılsonunda liderlerin bir araya geleceğini ifade eden muhalefet temsilcileri, Ocak ayının ilk günlerinde ise ortak basın toplantısı ile çalışmanın kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni siyasi ahlak yasasının sınırları çizildi.
Buna göre, milletvekilleri ve bakanların yanı sıra tüm kamu görevlileri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, yasa kapsamında olacak. Siyasilerin etik davranış ilkeleri belirlenecek. Görevleri ile örtüşmeyen işlerin yapılması, mal bildiriminde bulunulmaması, hediye alma yasağına uyulmaması gibi işlemlere imza atan siyasiler, "ömür boyu siyaset yasağı"nın da arasında bulunduğu önemli yaptırımlara maruz kalacak. Tüm yaptırımlar, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun tavsiye kararlarına göre belirlenecek.

Denetçiler askerleri soruşturabilecek

Muhalefet ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevinin de artırılmasını öngörüyor. İnsan hakları ihlallerini ve yolsuzluğu önlemek için tüm kamu kurumlarından bilgi alabilme yetkisine kavuşacak kurum, askeri birimleri de denetleyecek. Kamu Denetçiliği Kurumu, kışlalarda bağımsız soruşturma ve denetim hakkına sahip olacak. Kurum, tamamen özerk bir kamu kuruluşu niteliğine kavuşturulacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının redaksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından muhalefet liderlerinin kamuoyu ile paylaşılacak ortak metin için önsözlerini kaleme alacağı ve kendi partilerinin bakış açısını ortaya koyacağı da dile getirildi.
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