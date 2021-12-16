Rusya, ABD devlet tahvillerine yatırımlarını azaltmaya devam ediyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre Rusya, Ekim ayında 198 milyon dolarlık tahvil daha satarken tahvil portföyü 3.72 milyar dolara kadar geriledi.Rusya'nın elindeki ABD tahvillerinin çok büyük bölümünün (3.17 milyar dolar) kısa vadeli tahviller olduğu görüldü.Ağustos 2021'de Rusya'nın sahip olduğu ABD tahvillerinin hacmi 4.004 milyar dolar seviyesindeydi.Ekim 2018'de, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle doların ekonomideki payını azaltma çalışmaları yapan Rusya, ABD tahvillerinin çok büyük bir bölümünü elden çıkarmıştı. Ağustos 2018 itibarıyla Rusya'nın elindeki ABD tahvilleri 14 milyar dolara kadar düşmüştü.Rusya, 2011 yılında 180 milyar dolarlık yatırımla en fazla ABD tahviline sahip ülkelerden biriydi.
Rusya'nın ABD devlet tahvillerine yatırımları Ekim 2021'de azaltmaya devam ettiği öğrenildi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre Rusya, Ekim ayında 198 milyon dolarlık tahvil daha satarken tahvil portföyü 3.72 milyar dolara kadar geriledi.
Rusya'nın elindeki ABD tahvillerinin çok büyük bölümünün (3.17 milyar dolar) kısa vadeli tahviller olduğu görüldü.
Ağustos 2021'de Rusya'nın sahip olduğu ABD tahvillerinin hacmi 4.004 milyar dolar seviyesindeydi.
Ekim 2018'de, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle doların ekonomideki payını azaltma çalışmaları yapan Rusya, ABD tahvillerinin çok büyük bir bölümünü elden çıkarmıştı. Ağustos 2018 itibarıyla Rusya'nın elindeki ABD tahvilleri 14 milyar dolara kadar düşmüştü.
Rusya, 2011 yılında 180 milyar dolarlık yatırımla en fazla ABD tahviline sahip ülkelerden biriydi.