Suriye uyruklu 1 aylık bebek, beşiğinde ölü bulundu

Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde oturan Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş’un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebekleri Bilal Hantuş, beşiğinde ölü bulundu.
Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde oturan Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş’un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.