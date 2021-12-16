https://tr.sputniknews.com/20211216/tek-basina-4-yildir-eksi-30-derecede-yasiyor-1051823292.html

Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor

Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda yaşayan Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor. Ailesi... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

şırnak

köpek

yaşam

beytüşşebap

kar

izole

soğuk

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda göçerler dönüş yolcuğunu tamamladı. Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına 2 atı, 1 köpeği ve 25 koyunuyla yaylada eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor.Telefon ve televizyondan uzak bir şekilde yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz Deresi'nde balık tutarak geçiriyor.Aslan, 4 yıldır yaylada tek başına yaşadığını söyledi. Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, “Şehir hayatını sevmiyorum, çok bunalıyorum. Hanke köyünde kalıyorum. Kuraklık nedeniyle bu sene fazla yem ve saman toplayamadık, topladığımız yemler de çürüdü. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum” dedi.Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın taleplerine destek çıkacaklarını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211022/1050079603.html

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şırnak, köpek, yaşam, beytüşşebap, kar, izole, soğuk