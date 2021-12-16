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https://tr.sputniknews.com/20211216/tek-basina-4-yildir-eksi-30-derecede-yasiyor-1051823292.html
Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor
Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda yaşayan Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor. Ailesi... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T11:55+0300
2021-12-16T11:55+0300
yaşam
şırnak
köpek
yaşam
beytüşşebap
kar
izole
soğuk
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda göçerler dönüş yolcuğunu tamamladı. Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına 2 atı, 1 köpeği ve 25 koyunuyla yaylada eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor.Telefon ve televizyondan uzak bir şekilde yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz Deresi'nde balık tutarak geçiriyor.Aslan, 4 yıldır yaylada tek başına yaşadığını söyledi. Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, “Şehir hayatını sevmiyorum, çok bunalıyorum. Hanke köyünde kalıyorum. Kuraklık nedeniyle bu sene fazla yem ve saman toplayamadık, topladığımız yemler de çürüdü. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum” dedi.Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın taleplerine destek çıkacaklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/1050079603.html
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şırnak, köpek, yaşam, beytüşşebap, kar, izole, soğuk

Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor

11:55 16.12.2021
© İHATek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor
Tek başına 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© İHA
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda yaşayan Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor. Ailesi Van’da olan Aslan'a, 2 at, 1 köpek, ve 25 koyunu arkadaşlık yapıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda göçerler dönüş yolcuğunu tamamladı. Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına 2 atı, 1 köpeği ve 25 koyunuyla yaylada eksi 30 derecede hayatını sürdürüyor.
Telefon ve televizyondan uzak bir şekilde yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz Deresi'nde balık tutarak geçiriyor.
Aslan, 4 yıldır yaylada tek başına yaşadığını söyledi. Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, “Şehir hayatını sevmiyorum, çok bunalıyorum. Hanke köyünde kalıyorum. Kuraklık nedeniyle bu sene fazla yem ve saman toplayamadık, topladığımız yemler de çürüdü. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum” dedi.
Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın taleplerine destek çıkacaklarını kaydetti.
Boşaltılan köyde on yıldır tek başına yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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