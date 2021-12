https://tr.sputniknews.com/20211216/tr-uzantili-domainlerde-evrak-zorunlulugu-kalkiyor-1051824057.html

TR uzantılı domainlerde evrak zorunluluğu kalkıyor

TR uzantılı domainlerde evrak zorunluluğu kalkıyor

Türkiye’deki şirketlerin 'kurumsal yapıda' olduğunun ispatı sayılan com.tr domainler artık evraksız şekilde kaydedilebilecek. Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:13+0300

2021-12-16T12:13+0300

2021-12-16T12:12+0300

türkiye

domain

düzenleme

internet sitesi

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994896_0:76:1640:999_1920x0_80_0_0_7bacac206b8ebf45522048b90a2fc326.png

TR domainler; müşteri güveni, prestij, web sitesi trafiği ve e-ticaret dönüşüm oranlarında artış gibi faydalar sağlıyor. Fakat tüm bu avantajlara rağmen şu an .tr uzantılı domain sayısı 378 bin19. Bu rakamın diğer ülke kodlu domainlere karşı oldukça düşük olmasının sebebini evrak gerekliliğine bağlayan Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, "Belge sorunu çok yakında ortadan kalkıyor. Kesin tarih belli olmasa da ocak 2022’de cumhurbaşkanının onayı ile .tr uzantılı domainlerin hiçbir belge olmadan tahsis edilebilmesi bekleniyor” dedi.TR uzantılı domain’lerin de tıpkı Üst Düzey Domain’ler (.com, .org., .net, vb.) gibi herhangi bir belge sunmadan sadece müsaitlik durumuna göre ödeme yapılarak satın alınacağını vurgulayan Bahaddin Yazıcı, “Atak Domain olarak, 50 binin üzerinde müşterimiz için 350 binden fazla alan adı kaydettik ve şu an Türkiye’nin en çok com.tr domain kaydeden firmalarından biriyiz. TR uzantılı domain tescilinde bir numaralı olan Atak Domain, hemen hemen tüm domain uzantıları için en iyi fiyatları sunarken ücretsiz kayıt desteği ile tüm süreçlerde kullanıcılarını yalnız bırakmıyor. Ayrıca .tr uzantılı domainler için API desteği ve domain bayilik imkanı sağlayarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor” diye konuştu.'com.tr’yi atağa kaldıracak'Dünya genelinde ülke uzantılı domain sayısı 148.8 milyona ulaştığını söyleyen Yazıcı, “Evrak zorunlulukları nedeniyle Türkiye’de kayıtlı com.tr uzantılı alan adı sayısı ise şu an 378.019. Ancak önümüzdeki günlerde evraksız kayıtların başlaması com.tr’yi atağa kaldıracak ve ülkemiz diğer popüler ülke uzantıları gibi hızla milyonlu sayılara ulaşacak. Şimdilik sadece .com.tr, .net.tr, .org.tr domain uzantılarını kapsayacak olan yenilik ile, 2022 yılında 1.500.000 (Bir milyon beş yüz bin) domain satışı hedefleniyor” ifadelerini kullandı.'Müsaitlik durumuna göre ödeme yapılarak satın alınacak'“TR domain ihtilaf durumunda marka veya şirket sahibine iade edilebilecek. Domain tescilinde geçerli olan tek bir prensip vardır; ’İlk gelen alır prensibi’. Bu prensip uyarınca, bir domain sadece ilk başvuran yani ilk tahsis ettiren kişi tarafından kullanılabiliyor. Belgeli engellerden dolayı com.tr ciddi anlamda yara almış durumda. Bununla ilgili son dönemde yaklaşık 3-4 yıldır TRABİS tarafından çalışılmakta olan bir program var. Bu program neticesinde, .com.tr, net.tr ve org.tr domainler belgesiz alınabilecek. Evraksız TR domain’e geçildiğinde, herhangi bir evrak olmadan sadece müsaitlik durumuna göre ödeme yapılarak satın alınacak .tr domainlerde, artık ilk gelen alır prensibine tabii olacak.”İhtilaf durumlarında ise, ihtilaf konusu domain adresinin; sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması durumunda, TRABİS tarafından oluşturulan UÇHS merkezlerine itiraz başvurusu yapılabileceğini kaydeden Yazıcı, “Eğer domain tescili yapan kişi veya şirket, domaini kötü niyetle tahsis ettirmişse veya ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısı olmadan alan adını kullanıyorsa, .tr uzantılı domain marka veya şirket sahibine iade edilebilecek” diyerek sözlerini noktaladı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

domain, düzenleme, internet sitesi, internet