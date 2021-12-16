https://tr.sputniknews.com/20211216/uefa-avrupa-liginin-en-iyi-11ine-galatasaraydan-iki-oyuncu-1051814640.html
UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine Galatasaray'dan iki oyuncu
UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine Galatasaray'dan iki oyuncu
E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T00:38+0300
2021-12-16T00:38+0300
2021-12-16T00:38+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
uefa avrupa ligi
fernando muslera
marcao
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UEFA'nın açıkladığı en 11'ler şöyle:UEFA Avrupa Ligi: Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)Şampiyonlar Ligi: Donnarumma (PSG), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)
https://tr.sputniknews.com/20211214/galatasaraydan-super-ligde-son-11-sezonun-en-kotu-performansi-1051750671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi, fernando muslera, marcao
UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine Galatasaray'dan iki oyuncu
E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı.
UEFA'nın açıkladığı en 11'ler şöyle:
UEFA Avrupa Ligi: Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)
Şampiyonlar Ligi: Donnarumma (PSG), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)