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UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine Galatasaray'dan iki oyuncu
UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine Galatasaray'dan iki oyuncu
E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
uefa şampiyonlar ligi
uefa avrupa ligi
fernando muslera
marcao
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UEFA'nın açıkladığı en 11'ler şöyle:UEFA Avrupa Ligi: Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)Şampiyonlar Ligi: Donnarumma (PSG), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)
https://tr.sputniknews.com/20211214/galatasaraydan-super-ligde-son-11-sezonun-en-kotu-performansi-1051750671.html
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uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa ligi, fernando muslera, marcao

UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine Galatasaray'dan iki oyuncu

00:38 16.12.2021
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı.
UEFA'nın açıkladığı en 11'ler şöyle:
UEFA Avrupa Ligi: Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)
Şampiyonlar Ligi: Donnarumma (PSG), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)
Galatasaray'dan Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
SPOR
Galatasaray'dan Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansı
14 Aralık, 13:10
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