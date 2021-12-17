https://tr.sputniknews.com/20211217/ab-kibrisli-turk-hellim-ureticilerine-mali-destek-verecegini-acikladi-1051852870.html

AB, Kıbrıslı Türk 'hellim' üreticilerine mali destek vereceğini açıkladı

AB, Kıbrıslı Türk 'hellim' üreticilerine mali destek vereceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerine desteği de içeren 30.7 milyon euro'luk yıllık eylem programını bugün kabul edeceğini... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T03:37+0300

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yaşam

avrupa komisyonu

avrupa birliği

mali destek

hellim peyniri

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk üreticiler AB'nin 'hellim paketinden' faydalanabilecek.Kıbrıs Türk toplumuna yönelik destek programından sağlanacak ödenekle AB standartlarına uyum kapsamında gıda güvenliği ve hijyen standartlarının iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarının bitirilmesi, AB ile uyumlu hayvan tespit ve kayıt sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.Ayrıca AB'nin Yeşil Mutabakatı'na uygun şekilde çevreci altyapı ve ortamların kurulması da destek kapsamında yer alıyor.AB'nin yıllık eylem programı çerçevesinde Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne fon sağlamaya devam edeceği, Kıbrıslı Türklerin AB ülkelerinde akademik ve mesleki tecrübelerini geliştirmeleri için burs programı düzenleneceği de belirtildi.Açıklamada, 2006 ve 2021 arasında destek programı içindeki projelere 623 milyon euro fon sağlandığı ifade edildi.AB, nisan ayında Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etmişti.Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin de bu koruma kapsamında yer alacağı bildirilmiş, hellim peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun olması istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210326/kuzey-kibrista-hellimli-protesto-hellimin-sadece-ekonomik-degil-kulturel-boyutu-da-var-1044119806.html

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avrupa komisyonu, avrupa birliği, mali destek, hellim peyniri