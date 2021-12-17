https://tr.sputniknews.com/20211217/abdde-hortumda-kaybolan-dugun-fotografi-240-kilometre-uzakta-bulundu-1051851477.html

ABD'de hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu

ABD'de hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu

ABD'de, kasırganın en çok etkili olduğu Kentucky eyaletinde, hortumun yıktığı evden kaybolan düğün fotoğraflarından biri 240 kilometre uzakta bulundu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T01:11+0300

2021-12-17T01:11+0300

2021-12-17T01:13+0300

dünya

kentucky

kasırga

hortum

fotoğraf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051686046_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2b42914abff871ddd50c6a7096e27ef0.jpg

Kentucky'de yaşayan Michaela Copeland, Mayfield kasabasında eşinin annesinin evinden hortumun uçurduğu düğün fotoğrafının 240 kilometre ötedeki Garfield kasabasında bulunduğunu öğrenince sosyal medyadan yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu paylaştı.Copeland, eşiyle dans ettiği bir düğün fotoğrafının Facebook'ta, felakette kaybolan eşyaları sahiplerine ulaştırılması için açılan bir grupta görünce, "Düğün fotoğraflarımızdan biri yaklaşık 150 mil (240 km) uzakta bulundu. Tüylerim diken diken oldu" diye paylaşımda bulundu.Kasırganın etkili olduğu 4 eyalette birçok felaketzedenin kayıp eşyalarının bulunmasına yardımcı olan grupta Pamela Compton isimli üyenin, 12 Aralık'ta paylaştığı Copeland çiftinin düğün fotoğrafının altına, "Garfield'daki çiftliğimizde bulduğumuz bu fotoğrafı size postalamaktan memnuniyet duyacağız. Tanrı hepinizi korusun" diye yazdığı görüldü.Bir diğer düğün fotoğrafının da yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Copeland, fotoğraflarının böyle bir felaketten tahrip olmadan kurtulmasını çok tuhaf bulduğunu ifade etti.ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen ve 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı, 80'den fazla can kaybı yaşandı.

kentucky

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kentucky, kasırga, hortum, fotoğraf