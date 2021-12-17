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Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Akım konusunda karar, Alman makamları tarafından verilecektir
Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Akım konusunda karar, Alman makamları tarafından verilecektir
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Kuzey Akım 2, bir özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusundaki karar, Alman makamları... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T07:09+0300
2021-12-17T07:08+0300
dünya
ukrayna
almanya
avrupa birliği
kuzey akım-2
olaf scholz
kuzey akım
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.Zirvede Ukrayna'nın güvenliği konusunu görüştüklerini dile getiren Scholz, bu konuda AB üyeleri arasındaki dayanışmayı görmekten mutlu olduğunu belirtti.Scholz, "Avrupa sınırlarının yerinden oynamaması bizim için büyük önem taşıyor. Bu güvenlik konusu herkes için geçerli. Bu ancak Avrupa'daki ortak güvenlik ilkesine saygı gösterilerek başarılabilir" dedi.Scholz, sınır ihlali durumunda buna tepki verilmesinin hesaba katılması gerektiğini kaydetti.Alman Şansölye, Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüklerini ve Normandiya formatının canlandırılması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın işletme ruhsatıyla Ukrayna'daki krizi azaltma çabalarının birleştirilmesine karşı çıkarak, "Kuzey Akım 2, bir özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusundaki karar, Alman makamları tarafından verilecektir" ifadelerini kullandı.
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ukrayna, almanya, avrupa birliği, kuzey akım-2, olaf scholz, kuzey akım

Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Akım konusunda karar, Alman makamları tarafından verilecektir

07:09 17.12.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Kuzey Akım 2, bir özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusundaki karar, Alman makamları tarafından verilecektir" açıklamasında bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede Ukrayna'nın güvenliği konusunu görüştüklerini dile getiren Scholz, bu konuda AB üyeleri arasındaki dayanışmayı görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Scholz, "Avrupa sınırlarının yerinden oynamaması bizim için büyük önem taşıyor. Bu güvenlik konusu herkes için geçerli. Bu ancak Avrupa'daki ortak güvenlik ilkesine saygı gösterilerek başarılabilir" dedi.
Scholz, sınır ihlali durumunda buna tepki verilmesinin hesaba katılması gerektiğini kaydetti.
Alman Şansölye, Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüklerini ve Normandiya formatının canlandırılması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın işletme ruhsatıyla Ukrayna'daki krizi azaltma çabalarının birleştirilmesine karşı çıkarak, "Kuzey Akım 2, bir özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusundaki karar, Alman makamları tarafından verilecektir" ifadelerini kullandı.
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