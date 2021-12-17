https://tr.sputniknews.com/20211217/asgari-ucrette-damga-vergisini-kaldiran-yasa-teklifi-meclise-sunuldu-1051878431.html

Asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığ2ına sundu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T22:06+0300

2021-12-17T22:06+0300

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asgari ücret

ekonomi

ak parti

tbmm başkanlığı

yasa teklifi

damga vergisi

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Asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Öte yandan asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi de TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/disk-baskani-asgari-ucrette-belirsizlikler-giderilmeli-vergi-duzenlemesi-acilen-yapilmalidir-1051871865.html

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asgari ücret, ak parti, tbmm başkanlığı, yasa teklifi, damga vergisi