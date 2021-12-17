https://tr.sputniknews.com/20211217/disk-baskani-asgari-ucrette-belirsizlikler-giderilmeli-vergi-duzenlemesi-acilen-yapilmalidir-1051871865.html

DİSK Başkanı: Asgari ücrette belirsizlikler giderilmeli, vergi düzenlemesi acilen yapılmalıdır

DİSK Başkanı: Asgari ücrette belirsizlikler giderilmeli, vergi düzenlemesi acilen yapılmalıdır

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari Ücrette belirsizlikler giderilmeli, asgari ücret ve tüm çalışanların (işçi, memur) asgari ücret tutarına kadar olan ücret... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T17:15+0300

2021-12-17T17:15+0300

2021-12-17T17:15+0300

ekonomi

disk

arzu çerkezoğlu

asgari ücret

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Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu adına asgari ücrete ilişkin açıklama yayımladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasına rağmen ciddi belirsizliklerin devam ettiğini belirten Çerkezoğlu, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı bugün (17 Aralık 2021) Resmî Gazete’de yayımlandı. Ancak ciddi belirsizlikler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararında doğal olarak sadece günlük brüt asgari ücretin 166,80 TL olduğu yer alıyor. Böylece brüt asgari ücretin (30*166,80) aylık 5.004 TL olduğu anlaşılıyor. Ancak vergi muafiyet ve istisnalarına ilişkin ayrıntılar hükümet tarafından henüz kamuoyuna açıklanmış ve bu yöndeki mevzuat değişiklikleri yapılmış değil. Dün (16 Aralık 2021) kamuoyuna yapılan açıklamalarda gelir vergisinin kaldırıldığından ve damga vergisinin kaldırıldığından söz edildi. Ayrıca Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının kaldırıldığı vurgulandı. Ancak bu konularla ilgili düzenlemelerin ayrıntıları belli değil, yasal düzenlemeler yapılmış değil" ifadesini kullandı.Çalışanların mağduriyet yaşamaması için tüm çalışanların (işçiler ve memurlar) asgari ücret tutarına kadar olan ücret ve maaşlarını gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutan düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "Tüm ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmına getirilen istisna net ve belirgin hale gelmelidir. Aksi halde ciddi mağduriyetler ve haksızlıklar yaşanabilir" dedi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Asgari ücretin brüt tutarının 12 katına kadar olan ücret ve maaş gelirleri (5.004 TL*12 ay= 60.048 TL) vergiden istisna tutulmalıdır. Bu tutarın (60.048 TL’nin) üzerine uygulanacak gelir vergisi oranı ise yüzde 10’a çekilmelidir. Asgari ücret sonrası yüzde 10’luk vergi dilimine karşılık gelen gelir vergisi tarife dilimi 120.000 TL’ye çıkarılmalıdır. Böylece 60.000 TL ile 120.000 TL arası ücret ve maaş gelirlerine yüzde 10’luk gelir vergisi oranı uygulanmalıdır.Bu düzenleme yapılmazsa 2022 içinde çalışanlar için ciddi kayıplar söz konusu olabilir. Hükümet belirsizliği gidermeli ve bir an önce ücretlere ilişkin vergi düzenlemelerinin ayrıntısını kamuoyuna açıklamalıdır."

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disk, arzu çerkezoğlu, asgari ücret