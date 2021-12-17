https://tr.sputniknews.com/20211217/avril-lavigne-duyurdu-sk8er-boi-sarkisinin-filmi-geliyor-1051855271.html

Avril Lavigne duyurdu: 'Sk8er Boi' şarkısının filmi geliyor

Avril Lavigne duyurdu: 'Sk8er Boi' şarkısının filmi geliyor

Yaklaşık 20 yıl önce çıkardığı ve en favori şarkılarından 'Sk8er Boi' ile ilgili olarak Avril Lavigne'den hayranlara bir müjde var. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

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avril lavigne

kanada

film

şarkıcı

albüm

green day

sk8er boi

yaşam

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Bir dönem pop- rock prensesi olarak anılan Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2002'deki ilk albümü 'Let Go'da yer verdiği ve adının birlikte en çok anıldığı şarkılardan 'Sk8er Boi'nin filminin çekileceğini duyurdu. Green Day'den esinlendiği ve 'kadınlara aşk mektubu' olarak nitelediği yeni pop-punk albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Radio'dan Lisa Worden'a verdiği demeçte, 'Sk8er Boi'yi böylelikle 'bir üst seviyeye taşımak' istediğini ve hâlâ canlı söylemeyi en çok sevdiği parçasının bu şarkı olduğunu söyledi. Lavigne lise yıllarını anlattığı şarkıyı şu sözlerle yad etti: "Kaykaycı çocuk lisenin tiki kızlarından birine aşıktır ama kız onun için fazla havalıdır. Bundan 5 yıl sonra ise o kız evde oturmuş çocuğunu besliyordur, çok yalnızdır ve 'Keşke kalbimin sesini dinleseydim ve toplumun beklentilerine ayak uydurmaya çalışmasaydım' diye düşünür."

https://tr.sputniknews.com/20170919/internet-tehlike-avril-lavigne-1030203965.html

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