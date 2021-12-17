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https://tr.sputniknews.com/20211217/avril-lavigne-duyurdu-sk8er-boi-sarkisinin-filmi-geliyor-1051855271.html
Avril Lavigne duyurdu: 'Sk8er Boi' şarkısının filmi geliyor
Avril Lavigne duyurdu: 'Sk8er Boi' şarkısının filmi geliyor
Yaklaşık 20 yıl önce çıkardığı ve en favori şarkılarından 'Sk8er Boi' ile ilgili olarak Avril Lavigne'den hayranlara bir müjde var. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:03+0300
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avril lavigne
kanada
film
şarkıcı
albüm
green day
sk8er boi
yaşam
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Bir dönem pop- rock prensesi olarak anılan Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2002'deki ilk albümü 'Let Go'da yer verdiği ve adının birlikte en çok anıldığı şarkılardan 'Sk8er Boi'nin filminin çekileceğini duyurdu. Green Day'den esinlendiği ve 'kadınlara aşk mektubu' olarak nitelediği yeni pop-punk albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Radio'dan Lisa Worden'a verdiği demeçte, 'Sk8er Boi'yi böylelikle 'bir üst seviyeye taşımak' istediğini ve hâlâ canlı söylemeyi en çok sevdiği parçasının bu şarkı olduğunu söyledi. Lavigne lise yıllarını anlattığı şarkıyı şu sözlerle yad etti: "Kaykaycı çocuk lisenin tiki kızlarından birine aşıktır ama kız onun için fazla havalıdır. Bundan 5 yıl sonra ise o kız evde oturmuş çocuğunu besliyordur, çok yalnızdır ve 'Keşke kalbimin sesini dinleseydim ve toplumun beklentilerine ayak uydurmaya çalışmasaydım' diye düşünür."
https://tr.sputniknews.com/20170919/internet-tehlike-avril-lavigne-1030203965.html
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avril lavigne, kanada, film, şarkıcı, albüm, green day, sk8er boi

Avril Lavigne duyurdu: 'Sk8er Boi' şarkısının filmi geliyor

10:03 17.12.2021 (güncellendi: 10:05 17.12.2021)
© AFP 2021 / JASON KEMPINAvril LAvigne
Avril LAvigne - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / JASON KEMPIN
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Yaklaşık 20 yıl önce çıkardığı ve en favori şarkılarından 'Sk8er Boi' ile ilgili olarak Avril Lavigne'den hayranlara bir müjde var.
Bir dönem pop- rock prensesi olarak anılan Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2002'deki ilk albümü 'Let Go'da yer verdiği ve adının birlikte en çok anıldığı şarkılardan 'Sk8er Boi'nin filminin çekileceğini duyurdu.
Green Day'den esinlendiği ve 'kadınlara aşk mektubu' olarak nitelediği yeni pop-punk albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Radio'dan Lisa Worden'a verdiği demeçte, 'Sk8er Boi'yi böylelikle 'bir üst seviyeye taşımak' istediğini ve hâlâ canlı söylemeyi en çok sevdiği parçasının bu şarkı olduğunu söyledi.
Lavigne lise yıllarını anlattığı şarkıyı şu sözlerle yad etti: "Kaykaycı çocuk lisenin tiki kızlarından birine aşıktır ama kız onun için fazla havalıdır. Bundan 5 yıl sonra ise o kız evde oturmuş çocuğunu besliyordur, çok yalnızdır ve 'Keşke kalbimin sesini dinleseydim ve toplumun beklentilerine ayak uydurmaya çalışmasaydım' diye düşünür."
Avril Lavigne - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2017
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