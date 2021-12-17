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https://tr.sputniknews.com/20211217/bakan-pakdemirli-duyurdu-27-milyar-liralik-tarimsal-destek-odemeleri-basliyor-1051867786.html
Bakan Pakdemirli duyurdu: 2.7 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Bakan Pakdemirli duyurdu: 2.7 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2.7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-17T15:24+0300
ekonomi
ak parti
tarım
akp
ödeme
destek
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
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Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2.7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
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ak parti, tarım, akp, ödeme, destek, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Pakdemirli duyurdu: 2.7 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri başlıyor

15:23 17.12.2021 (güncellendi: 15:24 17.12.2021)
© AATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2.7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını belirtti.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2.7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
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