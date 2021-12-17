https://tr.sputniknews.com/20211217/besiktasli-futbolcu-umut-merasin-burun-kemigi-kirildi-1051876202.html

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T19:56+0300

2021-12-17T19:56+0300

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spor

beşiktaş

sakatlık

umut meraş

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Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.Açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı. Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

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beşiktaş, sakatlık, umut meraş