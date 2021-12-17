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Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T19:56+0300
2021-12-17T19:56+0300
spor
beşiktaş
sakatlık
umut meraş
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Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.Açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı. Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
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beşiktaş, sakatlık, umut meraş

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı

19:56 17.12.2021
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Beşiktaş
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Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın burnunun kırıldığı bildirildi.
Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı.
Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
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