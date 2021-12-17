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Borsa İstanbul'da sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında iki devre kesici uygulandı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T16:56+0300
2021-12-17T17:39+0300
ekonomi
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Haftanın son işlem gününde Borsada yaşanan sert kayıplar sonrası iki kez devre kesici uygulandı.Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 17.24'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, saat 16.54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla düşüş yüzde 9'a ulaştı. Son 43 işlem gününde sadece 3 gün gerileyen endekste bugün kayıplar oldukça derinleşti.Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi saat 16.24'te endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girmişti.Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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borsa istanbul, borsa, borsa istanbul yerleşkesi

Borsa İstanbul'da sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı

16:56 17.12.2021 (güncellendi: 17:39 17.12.2021)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında iki devre kesici uygulandı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin başlamasıyla günlük düşüş yüzde 9'a ulaştı.
Haftanın son işlem gününde Borsada yaşanan sert kayıplar sonrası iki kez devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 17.24'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, saat 16.54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 17.14'te tek fiyat emir toplama, 17.19'da eşleştirme yapılacak ve 17.24'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.24'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17.24'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 17.24'te yeniden başlayacaktır."
İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla düşüş yüzde 9'a ulaştı.
Son 43 işlem gününde sadece 3 gün gerileyen endekste bugün kayıplar oldukça derinleşti.
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi saat 16.24'te endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girmişti.
Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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