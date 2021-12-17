https://tr.sputniknews.com/20211217/borsa-istanbulda-sert-kayiplar-sonrasinda-devre-kesici-uygulandi-1051871128.html

Borsa İstanbul'da sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında iki devre kesici uygulandı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T16:56+0300

2021-12-17T16:56+0300

2021-12-17T17:39+0300

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Haftanın son işlem gününde Borsada yaşanan sert kayıplar sonrası iki kez devre kesici uygulandı.Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 17.24'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, saat 16.54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla düşüş yüzde 9'a ulaştı. Son 43 işlem gününde sadece 3 gün gerileyen endekste bugün kayıplar oldukça derinleşti.Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi saat 16.24'te endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girmişti.Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211217/tobb-baskani-hisarciklioglu-acil-onlemler-alinmasini-bekliyoruz-1051869033.html

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