https://tr.sputniknews.com/20211217/tobb-baskani-hisarciklioglu-acil-onlemler-alinmasini-bekliyoruz-1051869033.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Acil önlemler alınmasını bekliyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Acil önlemler alınmasını bekliyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından acil önlem çağrısında bulundu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:55+0300

2021-12-17T15:55+0300

2021-12-17T15:55+0300

ekonomi

rifat hisarcıklıoğlu

tobb

döviz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048929271_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6e2583ab2ff0e55329c3f66bd4dc6714.jpg

Dolar gün içindeki 17.14 zirvesi ve Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu acil önlem çağırısında bulundu.Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" dedi.Hisarcıklıoğlu, dün asgari ücretin açıklanmasının ardından da ek tedbir uyarı yaparak, "4 bin 253 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" demişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rifat hisarcıklıoğlu, tobb, döviz