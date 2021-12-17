TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Acil önlemler alınmasını bekliyoruz

Dolar gün içindeki 17.14 zirvesi ve Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu acil önlem çağırısında bulundu.Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" dedi.Hisarcıklıoğlu, dün asgari ücretin açıklanmasının ardından da ek tedbir uyarı yaparak, "4 bin 253 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" demişti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından acil önlem çağrısında bulundu.
Dolar gün içindeki 17.14 zirvesi ve Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu acil önlem çağırısında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" dedi.
Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor.
Hisarcıklıoğlu, dün asgari ücretin açıklanmasının ardından da ek tedbir uyarı yaparak, "4 bin 253 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" demişti.