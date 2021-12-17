Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.
Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.
Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.