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https://tr.sputniknews.com/20211217/bursa-deniz-otobusleri-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1051852341.html
Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T02:40+0300
2021-12-17T02:40+0300
yaşam
iptal
sefer
bursa deniz otobüsleri (budo)
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20210428/budo-tam-kapanma-nedeniyle-seferlerine-ara-verecek-1044373287.html
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iptal, sefer, bursa deniz otobüsleri (budo)

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

02:40 17.12.2021
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.
Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2021
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