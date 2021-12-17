https://tr.sputniknews.com/20211217/cumhurbaskani-erdogandan-bagere-piyano-1051865556.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bager'e piyano gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bager'e piyano gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali'nde sahneye çıkan doğuştan görme engelli... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:24+0300

2021-12-17T14:24+0300

2021-12-17T14:40+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

piyano

bager çalışcı

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Doğuştan görme engelli Bager Çalışçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 16- 21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı. Burada piyano resitali veren Bager’e Cumhurbaşkanı Erdoğan piyano sözü verdi. Erdoğan, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip Bager'e bugün piyanosu gönderdi. Muş Valisi İlker Gündüzöz ile Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, piyanoyu havalimanında teslim alarak Çalışçı ailesinin evine götürdü. Bager’e teslim edilen piyanonun kurulumu yapıldı.Piyanonun üzerindeki ambalajı kaldırıp başına geçen Bager, birbirinden güzel eserler çalarak evindeki misafirlerine kısa bir konser verdi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın telefonla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanonun Bager’e telsim edilip, edilmediğini sordu. Olumlu yanıt alan Erdoğan ardından Bager ile görüştü, yeni piyanosunun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Bager, eser ve bestelerini yeni piyanosu üzerinden yapacağını belirtti.Bager’e yeni piyanosuyla kendisini dinlemek istediğini söyleyen Erdoğan, ailesine de selamlarını yolladı. Görüşmenin ardından Belediye Başkanı Feyat Asya, Bager’e özel olarak Erdoğan tarafından gönderilen mektubu okudu. 'Artık çalışmalarımı ben bu piyano üzerinde yapacağım''Tam Bana Göre Festivali’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğin anlatan Bager Çalışçı, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir piyano sözü istedim. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız piyanomu gönderdi. Artık çalışmalarımı ben bu piyano üzerinde yapacağım" diye konuştu. 'Türkiye’nin gururu olacak'Muş ve Bager adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Vali Gündüzöz ise, “Cumhurbaşkanımıza Bager’i sevindirdiği için şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten çok yetenekli olan evladımız, ileride çok güzel konserler verecek. Türkiye’nin gururu olacak. Bu vesileyle Sultan Alparslan Diyarı Muş’tan tüm Türkiye’ye selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211011/kusursuz-kulak-bager-cumhurbaskani-erdogan-icin-caldi-1049714804.html

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recep tayyip erdoğan, piyano, bager çalışcı