https://tr.sputniknews.com/20211217/ece-uner-ile-susma-yayindan-kaldiriliyor-1051854442.html

'Ece Üner ile Susma' yayından kaldırılıyor

'Ece Üner ile Susma' yayından kaldırılıyor

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programı, reytinglerde beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle kaldırılıyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T07:26+0300

2021-12-17T07:26+0300

2021-12-17T07:24+0300

yaşam

kanal d

ece üner

program

show tv

yayından kaldırma

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Show Ana Haber'i sunarken haberciliği bırakıp gündüz kuşağına geçen Ece Üner'in Kanal D ekranlarında yayınlanan programı yayından kaldırılıyor. 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşmaya başlayan, Kanal D'nin Bloom Medya imzalı gündüz kuşağı programı Ece Üner ile Susma, ekrana veda ediyor.Show Ana Haber sunuculuğundan ayrıldıktan kısa süre sonra Kanal D'ye transfer olan Ece Üner'in sunduğu program, bugün son kez izleyicisinin karşısına çıkacak. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programı, reytinglerde beklentilerin altında kalmıştı.

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kanal d, ece üner, program, show tv, yayından kaldırma